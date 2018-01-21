Afrin merkezindeki kritik noktaların görüntüleri Ankara'nın elinde

Hürriyet'in edindiği bilgiye göre istihbarat birimlerinin harekata katkıları özetle şöyle:
- Taktik düzeyde Elektronik ve Teknik İstihbarat desteğinin sağlanması,
- Bu kapsamda gerçekleştirilen Görüntü Analizlerinin ve kestirmesi yapılan sinyal istihbaratlarının anlık olarak sahadaki birliklere iletilmesi.
- ÖSO birliklerinin koordinasyonu ve harekata yönlendirilmesi.
- Hava saldırıları için hedef belirleme, hedef güncelleme ve imha edilen hedefin son durumu hakkında istihbarat toplama desteği.
- Afrin kent merkezinden anlık bilgi ve görüntü akışının sağlanması çalışmalarında TSK ile eşgüdüm halinde hareket edilmesi.
Afrin'in uydu görüntüsü
Harekat için ilk yorumlar: '108 hedefin vurulması büyük başarı'
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