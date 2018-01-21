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    Afrin merkezindeki kritik noktaların görüntüleri Ankara'nın elinde

    UĞUR ERGAN / ANKARA
    21.01.2018 - 16:06 | Son Güncelleme:

    Türk istihbarat birimleri de Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK unsurları ile eşgüdüm halinde hareket ediyor.

    Hürriyet'in edindiği bilgiye göre istihbarat birimlerinin harekata katkıları özetle şöyle:Afrin merkezindeki kritik noktaların görüntüleri Ankaranın elinde

    - Taktik düzeyde Elektronik ve Teknik İstihbarat desteğinin sağlanması,

    - Bu kapsamda gerçekleştirilen Görüntü Analizlerinin ve kestirmesi yapılan sinyal istihbaratlarının anlık olarak sahadaki birliklere iletilmesi.

    - ÖSO birliklerinin koordinasyonu ve harekata yönlendirilmesi.

    - Hava saldırıları için hedef belirleme, hedef güncelleme ve imha edilen hedefin son durumu hakkında istihbarat toplama desteği.

    - Afrin kent merkezinden anlık bilgi ve görüntü akışının sağlanması çalışmalarında TSK ile eşgüdüm halinde hareket edilmesi.

    Afrin merkezindeki kritik noktaların görüntüleri Ankaranın elinde
    Afrin'in uydu görüntüsü

     

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    Etiketler: Zeytin Dalı , son dakika
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