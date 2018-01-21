Afrin merkezindeki kritik noktaların görüntüleri Ankara'nın elinde

Hürriyet'in edindiği bilgiye göre istihbarat birimlerinin harekata katkıları özetle şöyle:

- Taktik düzeyde Elektronik ve Teknik İstihbarat desteğinin sağlanması,

- Bu kapsamda gerçekleştirilen Görüntü Analizlerinin ve kestirmesi yapılan sinyal istihbaratlarının anlık olarak sahadaki birliklere iletilmesi.

- ÖSO birliklerinin koordinasyonu ve harekata yönlendirilmesi.

- Hava saldırıları için hedef belirleme, hedef güncelleme ve imha edilen hedefin son durumu hakkında istihbarat toplama desteği.

- Afrin kent merkezinden anlık bilgi ve görüntü akışının sağlanması çalışmalarında TSK ile eşgüdüm halinde hareket edilmesi.



Afrin'in uydu görüntüsü



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