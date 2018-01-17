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    Afrin konvoyu

    İdris EMEN / Fotoğraflar: Selçuk ŞAMİLOĞLU - HATAY
    17.01.2018 - 01:00 | Son Güncelleme:

    PKK’nın Suriye’deki kolu PYD/YPG’nin elinde bulunan Afrin’e yönelik olası operasyon kapsamında sınırdaki askeri hazırlıklar devam ederken Hatay-Kilis sınırına sevkıyat devam etti.

    Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gönderilen konteyner ve zırhlı araçlar ile komando birlikleri, Hatay’ın Reyhanlı ve Hassa ilçesine ulaştı. 14 Ocak’ta Afrin’deki YPG mevzileri obüs toplarıyla vurulmuş, bölgeye çok sayıda zırhlı araç takviyesi sonrasında, sınıra yakın bölgelerde iş makineleri mevzi kazmaya başlamıştı. Suriye sınırında iş makineleri ile askeri araçlarının sevk edildiği noktalarda bulunan obüs toplarının yönünün Suriye’ye çevrildiği görüldü. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Hawk füze bataryalarının yönü de Afrin’e çevrilmiş durumda.

    Afrin konvoyu
    Konteyner ve zırhlı araçlar ile birlikte komando birlikleri de Reyhanlı ve Hassa’ya ulaştı.


    Suriye’nin İdlib kentine gitmek için Hatay’ın Cilvegözü Sınır Kapısı’na gelen Suriye vatandaşlarının geçişine izin verilirken, sınıra yakın köylerde jandarmanın güvenlik önlemlerini arttırdığı gözlendi. Kilis’te ise sağlık personellerine zorunlu olmadığı sürece izin kullanmamaları yönünde sözlü olarak uyarı yapıldı.

    Afrin konvoyu
    İdris EMEN - Selçuk ŞAMİLOĞLU

    Etiketler: TSK , gazetehaberleri
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