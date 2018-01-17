Afrin konvoyu

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gönderilen konteyner ve zırhlı araçlar ile komando birlikleri, Hatay’ın Reyhanlı ve Hassa ilçesine ulaştı. 14 Ocak’ta Afrin’deki YPG mevzileri obüs toplarıyla vurulmuş, bölgeye çok sayıda zırhlı araç takviyesi sonrasında, sınıra yakın bölgelerde iş makineleri mevzi kazmaya başlamıştı. Suriye sınırında iş makineleri ile askeri araçlarının sevk edildiği noktalarda bulunan obüs toplarının yönünün Suriye’ye çevrildiği görüldü. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Hawk füze bataryalarının yönü de Afrin’e çevrilmiş durumda.





Konteyner ve zırhlı araçlar ile birlikte komando birlikleri de Reyhanlı ve Hassa’ya ulaştı.





Suriye’nin İdlib kentine gitmek için Hatay’ın Cilvegözü Sınır Kapısı’na gelen Suriye vatandaşlarının geçişine izin verilirken, sınıra yakın köylerde jandarmanın güvenlik önlemlerini arttırdığı gözlendi. Kilis’te ise sağlık personellerine zorunlu olmadığı sürece izin kullanmamaları yönünde sözlü olarak uyarı yapıldı.





İdris EMEN - Selçuk ŞAMİLOĞLU



