Afrin için yurtdışı atağı

Daha önce hükümet üyelerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine yaptığı ziyaretlerde bölge halkına, “Harekâtın Kürtlere yönelik olmadığı ve sadece terör unsurlarının temizlenmesi amacı taşıdığını anlattığı” toplantılarından sonra bu kez başta Avrupa olmak üzere diplomatik atağa kalkma kararı alındı. AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Mehdi Eker, TBMM’nin uluslararası komisyonlarının başkanlarıyla önceki gün bir toplantı yaptı. Toplantıda, Türkiye’nin Afrin operasyonuyla ilgili terör örgütü PKK’nın özellikle Avrupa ülkelerinde yaptığı anti propagandanın önlenmesi, sivillerin zarar görmemesi konusunda azami özen gösterdiği, sahte fotoğraflarla sivillerin öldürüldüğüne dair kara propaganda yapıldığı anlatılacak. Buna ilişkin fotoğraf, belge ve bilgiler paylaşılacak. Bu çalışmalar, hem Genelkurmay Başkanlığı’nın hem de Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı dosyalarla desteklenecek.



HEYETLER OLUŞTURULDU

Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalara ilave olarak AK Parti Dış İlişkileri Başkanlığı ayrı heyetler oluşturacak ve yurtdışında görüşmeler yapılacak. TBMM’nin katıldığı tüm uluslararası toplantılarda ve Türkiye’ye gelen heyetlere bu konu aktarılacak. “Afrin harekâtının terörle mücadele kapsamında, BM kararlarına uygun yapıldığı, operasyonun meşru olduğu, Suriye’nin terör örgütlerinden arındırılmış bir ülkeye dönüşmesi gerektiği” vurgulanacak.