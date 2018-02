Afrin için bekliyorlar... Cephe için hazırız!

Afrin’de cephede TSK askerleri savaşırken kadın jandarmalar da sınır hattında görev yapıyor. Hatay bölgesinde sınır hattı boyunca 15 kadın jandarma astsubay görev yapıyor. Onlardan biri de Jandarma Astsubay Canset Can. Bölgede zaman zaman çeşitli noktalarda asayiş ve güvenlik görevi yerine getiren Astsubay Can, görev verildiğinde cepheye gitmek için sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. Canset Can, aldıkları eğitimi, karargâh yaşantılarını ve vatandaştan son günlerde gördükleri ilgiyi şöyle anlattı:



“Küçüklüğümden beri vatan aşkıyla yoğrulmuş bir ailenin içindeyim. O şekilde büyütüldüm. İlk ve ortaokul zamanlarımda okulumun duvarlarına afişler asılırdı. Harp okulları ve askeri okullarla ilgili. Ve ben her seferinde onların şartlarını okumak için önlerinde gidip dururdum. O dönemlerde kızları almıyorlardı. Üniversite çağına gelmen gerekiyor. Ama kısmet bu zamanaymış. Hayalimdi. Şu an hayalin vücut bulmuş hali. Hayalim gerçek oldu. Evliyim, eşim de her konuda destek.



NENE HATUN’UN TORUNLARIYIZ

Benim babam da polis memuruydu. Vatan aşkı buradan geliyor. Ama zaten rol model alacağım çok insan var. Tarihten var. Halide Onbaşı var, Nezahat Onbaşı var, Şerife Bacı var. En önemlisi şehit Songül Yarbayımız var. O biliyorsunuz mesleğine aşık bir kadındı. O benim için meslek hayatımın sonuna kadar hatta hayatımın sonuna kadar en güzel örnek olarak bir köşede kalacak. Türk kadının vatan aşkıyla yanan kor gibi bir yüreği var. Nene Hatun’un torunlarıyız. Onların müdaafasındaki bayrağını her yerde dalgalandırmayı, gerekirse sınır ötesinde dalgalandırmayı biz canı gönülden zaten istiyoruz. Mehmetçiğin mermisini battaniyesine saran analar, Mehmetçikle beraber düşman mücadelesinde bulunan kadınlarımız bugün hâlâ varlar. Onlar da bizleriz. Görevimizi de sonuna kadar canımız pahasına, kanımızın son damlasına kadar yerine getirmek için hazır bekliyoruz.







ERKEKLERLE AYNI EĞİTİMİ ALIYORUZ

Eğitimlerimiz zorluydu çünkü biz erkeklerle aynı eğitimleri alıyoruz. Uygulamada, teoride erkekler ne yapıyorsa kadın rütbeliler de aynısını yapıyor. Silah talimlerinde G-3, MP-5, PKM ve tabanca ve ayrıca halkla ilişkilerimizde nasıl davranmamız gerektiği konusunda eğitim aldık. Burası çok kritik bir bölge. Ben ve silah arkadaşlarımın hepsi bize, jandarmaya görev verildiği zaman sınır ötesinde de aynı şekilde görev yapma aşkıyla yanıp tutuşuyoruz. Jandarmaya görev düşerse de cepheye gitmek için buradayız. Şu an komutanım gelse dese ki; ‘gitmen lazım’ ilk soracağım “hangi silahı kullanmamı istiyorsunuz’ olur. Yola düşerim.



HEPSİ ÖRNEK

Vatandaşla bizi bu üniformanın içinde gördükleri zaman gözlerinin içindeki sevgiyi anlayabiliyorsunuz. Görev esnasında sarılıp yanaklarımızdan öpen büyüklerimiz de oluyor. Küçükler saygı dolu ve mutlu gözlerle bakıyor. Yanımızdan geçerken yüksek sesle bize dua ettiklerini duyuyoruz. Hep kendi çocuklarına bizi örnek gösteriyorlar. ‘Bak kızlardan da asker oluyormuş’ diye... Çocuklar bizi görünce ‘Keşke ben de olabilsem’ diyorlar. Bahçesinden topladığı meyveyi sebzeyi bile gelip getirenler var. Erlerimiz de bize bir anne gibi emanet... Reyhanlı’da gelen insanlar “İyi ki Türk askeri var” diye bize sarılıyor.”