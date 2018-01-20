"Afrin harekatı en az 2-3 ay sürebilir"

Bu harekat Suriye’nin kuzeyinde defakto olarak kurulmak istenen terör devletine karşı Türkiye’nin izin vermeyeceğini gösteren kararlılığının bir sonucu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Caşın "Türkiye kararlıdır Fırat Kalkanı’ndan sonraki ikinci harekattır. Burada aslolan Türkiye’nin kararlılığıdır. Bir terör devletine asla müsaade etmeyeceği ve bunun egemen bir devlet olarak, beka meselesi olduğunu göstermesi, benimsemesidir. Anayasa’ya göre meclisten asker gönderme yetkisi de almıştır ve siyasi partilerce de desteklendiğini düşünüyorum" dedi.



"EN AZ 2-3 AY SÜREBİLECEK RİSKLİ BİR ÇATIŞMAYA GİRDİK"



En az 2-3 ay sürebilecek, riskli bir çatışmaya girdiğimizi söyleyebiliriz, tehlikeli bir harekattır. Ama Türkiye meskun mahalde nasıl çatışmaya girilebileceğini bilen bir Silahlı Kuvvetlere orduya sahiptir. İki tugayla, özel birliklerimiz, komando birliklerimiz istihbarat ve borda berelilerle minimum zaiyatla bu harekatı gerçekleştirecektir.



Türkiye, Cenevre Sözleşmelerine, savaş hukukunun öngördüğü sivil hedeflerin , savaş dışı hedeflerin gözetilmesini bilen bir orduyla hareket etmektedir. Bu bakımdan TSK için çetin bir sınav olacağını öngörmekteyim. Türkiye bu harekatı yapmasaydı, terör örgütünün denize çıkması Hatay ve İskenderun’u tehdit etmesi söz konusudur ki Türkiye bunu asla kabul edemezdi. Aksi halde Türkiye soyunduğu enerji köprüsü misyonunu kaybedecektir ve burda bu harekatla hem ABD hem İsrail olacaktır. "