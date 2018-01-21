Afrin çıkışı: Kimse hafife almasın

YİNE KARAYA OTURACAKLAR

“Aramıza ayrılık tohumları ekmek isteyenleri kazdıkları kuyuya düşüreceğiz. Hak ettikleri cezayı vereceğiz. O elleri kırdık bundan sonra da kırarız. Vatandaşımızın hukuku da huzuru da bizim teminatımız altındandır. Hiçbir karanlık örgüt kardeşlik hukukumuza asla zarar veremeyecek. Yalanla, dolanla, iftira ile siyaset gemisini yürütmeye çalışanlar bugüne kadar karaya oturduğu gibi yine oturacaklar. Bu heyecana ortak olmayanlar yine yaya kalacak.

ZULÜM SONA ERSİN DİYE

Gerek sınır içinde gerek dışında memleketimizin milletimizin huzurunu bozan, kardeşliğine zarar veren hiçbir terör oluşumuna müsaade etmeyeceğiz. Bugün güney sınırımızda yeni oyunlar sahneleniyor. Bir yandan güya müttefikimiz olan ülkeler bize söz üzerine söz veriyor. Diğer yandan bölgeye PKK, PYD, DEAŞ’ı terör örgütlerini yerleştiriyorlar. Türkiye terör örgütlerine göz yumar mı? O zaman Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ‘Gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz’. Bunu neden yapıyoruz? Oradaki PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerinin yarın daha büyük belaları başımıza sarmaması için yapıyoruz. Afrin’de yaşanan acıların Araplara, Kürtlere, sivil halka zulüm ve baskısının sona ermesi için yapıyoruz. Bu terör örgütü diyor ki ‘Kürtlere yönelik Türkiye operasyon yapıyor.’ Külliyen yalan. Bakın Afrin’de PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerinin baskısından, zulmünden bu toprakları terk eden 350 bin Türk kardeşimiz Türkiye’ye sığındı, canını kurtardı. İşte bu operasyonun amacı, bu alçakların bölgede yaptığı zulmü ortadan kaldırmak ve ülkemize yönelik terör saldırılarını da tamamen sonlandırmaktır. Amacımız Suriyeli kardeşlerimizin işgal edilen topraklarına tekrar dönmesini sağlamaktır. En önemlisi de ülkemizin güney illerindeki can ve mal güvenliğini teminat altına almaktır. Kimse bu durumu hafife almasın bizim için söz konusu vatandaşsa gerisi teferruattır”.

KİT’LER DE KADROYA ALINACAK

“TAŞERONLARLA ilgili problemi çözdük. 1 milyon kardeşimize de iş, aş, kadro sağladık. KİT’lerdeki arkadaşlarımız var. Bunların sorununu da hallediyoruz. Mesela Kömür İşletmesi’ne veya Devlet Demiryolları’na kadro tahsis edeceğiz, bu kadrolara öncelikli olarak yıllardan beri taşeron alt yüklenici bünyesinde çalışan arkadaşlarımız geçiş yapacak.”