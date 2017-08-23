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Afrika’daki açık değerlendirilmeli

Hürriyet Haber
23 Ağustos 2017 - 23:00Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 23:00

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın, “Afrika’da 600 milyonun üzerinde kişinin elektriğe ulaşımı yok. Artan şehirleşme ve yatırımlara bağlı enerji talebi artacağından Türk girişimciler bu bölgedeki sektördeki açığı değerlendirebilir” dedi.

Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2020’de 50 milyar dolar olmasının hedeflendiğini belirtti. Afrika’da öncelikli talebin “enerji” olduğuna dikkati çeken Taşkın, şöyle konuştu: “Afrika’da 600 milyonun üzerinde kişinin elektriğe ulaşımı yok. Artan şehirleşme ve yatırımlara bağlı enerji talebi artacağından Türk girişimciler bu bölgedeki sektördeki açığı değerlendirebilir. Bu kıtada 2000-2012 yıllarında elektrik enerjisi talebi yüzde 35 arttı. Rüzgar ve güneş santrallarının kurulması ve baraj yapılması önemli. Türkiye Afrika’daki enerji açığını değerlendirmeli. Türk firmaları burada yer alabilirler. Birincisi inşaat mühendisliği ikincisi yatırım olarak.”

Taşkın, Afrika ülkelerindeki diğer bir önemli eksikliğin ise liman ve ulaşım olduğuna işaret etti. Türk firmalarının Somali ve Cibuti’de liman yatırımlarına ağırlık verdiğini anlatan Taşkın, “Havaalanı inşaatını yürüten şirketlerimiz de var. Kamerun’da 60 bin kişilik stadyumu yine bizim firmamız yapıyor” diye konuştu. Afrika’ya yatırım yapmak isteyen Türk iş adamlarının güvenlik kaygısı taşımadığını belirten Taşkın, bu konuda hiçbir sıkıntının olmadığını söyledi.

Etiketler: DEİK , Tamer Taşkın , gazetehaberleri
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