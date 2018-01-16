Afrika ve Asya’ya ikinci el santral

TÜRKİYE’DE elektrik piyasasında rekabet edemeyen doğalgaz santrallarının sökülüp, Afrika gibi acil elektrik ihtiyacı olan ülkelere taşındığını gündeme getirmiştik. Türk şirketlerin girişimleri yeni pazarlarda devam ediyor. Aksa Enerji Grup Başkanı Cüneyt Uygun, yeni teknolojiye sahip santrallara göre daha düşük verimli doğalgaz santralları başta piyasa koşullarında kârlı elektrik üretimi yapamayan tesislerin demonte edilip, yeni pazarlara taşındığını söyledi. KPMG Türkiye Enerji Sektör Lideri Ümit Bilirgen ise “Mevcut koşullarda yeni yapılan verimli gaz santralları bile kâr edemiyor. Küçük çaplı ve verimi düşük santralların tek değerlendirileceği yer sökülüp Afrika gibi yerlere götürülmesi” diyor.

SANTRAL GÖÇÜ

Uygun, büyük kapasiteli gaz santrallarına kıyasla verimlilikleri düşük kalan santrallarıyla ilgili planlarını, “Manisa 115 megavat (MW), Şanlıurfa 147 MW ve Van’da 100 MW civarında. Büyük çaplı santrallara göre verimliliği daha düşük olanlar bunlar. Onları götürmeye çalışıyoruz. Van’ın lisansını iptal etmiştik, oradaki motorların bir kısmını yurtdışında değerlendirmek üzere düşünmüştük. Manisa ve Şanlıurfa çalışıyor ama daha iyi yerler bulabilirsek elbette ki onları da ‘neden götürmeyelim’ mantığındayız. Bugün Türkiye’den bin megavat gaz santralını götürürüz yeter ki iş olsun. Küçük, motor türü olan doğalgaz santrallarından o kadar çok satılık var ki şu an Türkiye’de. Onları yatırımcı Asya’ya da satıyor” şeklinde konuşuyor. Büyük santrallarda verimlilik derdi olmadığını, onların verimliliğinin yüzde 60-62 bandında oturduğunu vurgulayan Uygun, “Orada da elektrik fiyatlarıyla ilgili derdimiz var. Bir türlü maliyetleri karşılayacak bir elektrik fiyatını yakalayamıyoruz, tam yakalıyoruz diyoruz, gaza zam geliyor son yaşadığımız süreçte olduğu gibi” diyor.

VİETNAM’A GİTTİ

Uygun, şu an Afrika’da üç ülkede santrallarının elektrik ürettiğini ve 20 ülke ile daha yeni santral yatırımları için dirsek temasında olduklarını belirterek, “Asya’da ise Endonezya ile yakından ilgileniyoruz. Endonezya, 35 bin megavatlık kapasite eklemeyi planlıyor. Türkiye’deki gaz santrallarımızı taşımak istiyoruz” diyor. Uygun, Türkiye’den Asya’da Bangladeş ve Vietnam gibi ülkelere daha önce santral götüren şirketler olduğunu hatırlatıyor. Uygun, Afrika’da yatırımlarına 2015’te Gana ile başladıklarını, taşıdıkları 280 MW kapasiteli santralde geçen yıl marttan itibaren elektrik üretildiğini ve kapasite artışı olacağını belirtiyor.

5 BİN MW CİVARINDA

KPMG Türkiye Enerji Sektör Lideri Ümit Bilirgen, Türkiye’de gaz santrallerinin kurulu gücünün 23 bin MW, büyük ve yüksek verimlilikteki santrallerin kurulu gücünün de 17 bin 692 MW olduğunu söylüyor. Küçük çaplı santrallerin kurulu gücü ise 5 bin MW civarında. Büyük ve yüksek verimli santrallerin sökülüp satılabileceğini sanmadığını dile getiren Bilirgen, “Bunlar dışındaki kapasitesi ve verimi düşük santraller satılabilir. Diğer santrallerin sistemde kalması için gereken tüm tedbirler kamu tarafından alınacaktır çünkü sistem için önemi büyük bu santrallerin” yorumunu yapıyor.