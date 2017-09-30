Afrika ve Amerika’yı TAV’layacak

Ortağı Fransız ADP ile de yeni bölgelere girecek olan TAV ayrıca hizmet şirketleriyle de Atatürk Havalimanı sonrasına hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Sani Şener, “Atatürk Havalimanı sonrasında yapacaklarımızı TAV 2.0 adlı bir proje ile çok detaylı çalışıyoruz. 17 yılda 17 havalimanı işleten bir duruma geldik. Yılda 110 milyon yolcu ağırlıyoruz. Atatürk Havalimanı’nın kapanmasından sonra, hiçbir şey yapmasak da elimizdeki mevcut işlerle yılda, 300 milyon Euro’luk EBİTDA’sı olan bir şirket olacağız. Yeni projelerle birlikte Atatürk havalimanının kaybından oluşabilecek EBITDA farkını kapatabiliriz” dedi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Şener, “Küba’nın ilk havalimanı özelleştirmesinde ortağımız ADP ile birlikte yer alacağız. Görüşmeler devam ediyor. Yıl sonu veya 2018’in ilk çeyreğinde anlaşma yapmayı hedefliyoruz. 250-300 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Afrika’da iş kovalıyoruz. Pakistan’ın havalimanı ihalesine teklif verdik. Yakından takip ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin dünya markası olan şirketlerinden birinin de TAV olduğuna dikkat çeken Sani Şener, “Biz küresel marka olmayı başardık. Yaklaşık 40 farklı pasaporta sahip 55 bin çalışanımız var. Yüzde 46’ya sahip Fransız ADP ki piyasa değeri 14 milyar Euro ortağız. Ne yazık ki dünya ilginç bir döneme giriyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında cicim ayları bitti. Derin krizler yaşanıyor. Risk ve kriz yönetimini bir arada yapabilen başarılı olur.”

Havalimanı işletmenin yanı sıra duty free, ikram hizmeti, yazılım yapan şirketlerin öne çıkacağını belirten Şener, “Örneğin ikram şirketimiz BTA, Umman’ın başkenti Muskat’ta ihaleyi kazandı. Havalimanı restoranlarını işletecek. Yazılım şirketimiz TAV IT, dünyanın bir çok havalimanına hizmet veriyor. Gümrüksüz satış mağazalarımız ATÜ aynı şekilde. Hizmet şirketlerinin gelirleri yüksek, maliyetleri daha düşük. Bu konuda yeni gelişmeler bekliyoruz.”

2020’DE CEO DEĞİŞİMİ

ŞENER, CEO’luk görevini 2020’de TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Üyesi Franck Mereyde’ye bırakacağını söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam edecek Şener, Mereyde’nin Paris’in en büyük havalimanları olan Orly’yi yönettiğine dikkat çekti “TAV’da CEO’luk görevi 2020’den sonra Franck Mereyde’de olacak. Ben Yönetim Kurulu Başkanı olarak genç arkadaşlarımıza destek vermeye devam edeceğim” dedi.