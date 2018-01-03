Afrika ülkesi tüm siyasi mahkûmları serbest bırakıyor

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn “Siyasi mahkûmlar ve hâlihazırda gözaltında tutulanlar serbest bırakılacak. Maekelawi olarak bilinen hapishane de kapatılacak ve müze haline getirilecek” dedi. Desalegn bu adımın ‘herkese daha çok demokratik alan açmaya yönelik olduğunu’ söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, ülkede kaç siyasi mahkûm olduğu ise bilinmiyor.

Son dönemde özellikle Oromio ve Amhara’daki hükümet karşıtı gösteriler iş hayatını, eğitimi ve ulaşımı durma noktasına getirmişti. Protestolar nedeniyle Ekim 2017’de ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL), parlamento kararıyla Ağustos 2017’de kaldırılmıştı.