Afrika dışında bilinen en eski modern insan fosili keşfedildi

"Science" dergisinde yayımlanan çalışmada, İsrail’in Karmel Dağı’ndaki Misliya Mağarası’nda birkaç dişi yerinde olan bir üst çene kemiği fosili bulunduğu bildirildi.

İsrail'in Tel Aviv Üniversitesinden ve ABD'nin Binghamton Üniversitesinden araştırmacılar, mikroCT taramaları ve 3 boyutlu sanal modellere dayanarak fosil kalıntılarını analiz etti ve bunları Afrika, Avrupa ve Asya’daki diğer benzer fosillerle karşılaştırdı.

Çalışma, arkeolojik kalıntılara uygulanan çeşitli tarihleme tekniklerinin ve fosilin, çene kemiğinin 175 bin ila 200 bin yıl öncesine ait olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, buna göre modern insanların Afrika’dan ayrıldığı tarihin en az 50 bin yıl daha geriye gittiğini ifade etti.

Binghamton Üniversitesinden antropoloji profesörü Rolf Quam, “Bulgular, atalarımızın Afrika’dan, sandığımızdan çok daha önce göç ettiğinin en açık delilini oluşturuyor. Bu aynı zamanda, modern insanların potansiyel olarak diğer arkaik insan gruplarıyla daha uzun bir zaman sürecinde buluşarak karşılıklı etkileşime geçtiği anlamına geliyor." dedi.