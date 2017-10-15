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    AFP'ye terör örgütü PKK baskını: Dikkat çeken detay

    AA
    15.10.2017 - 21:35 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PKK üyeleri Paris'te Fransa resmi haber ajansı AFP'nin merkez binasını işgal ederek, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini binaya astı. Yasa dışı gösteri sırasında hiçbir güvenlik önleminin alınmaması dikkati çekti.

    Yürüyüşle sloganlar atarak ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıyarak AFP'nin Paris'in 2. bölgesindeki merkez binasının önüne gelen PKK üyelerinin bir bölümü binaya zorla girdi.

    Binanın üst katlarına çıkan terör örgütü üyeleri, AFP merkezinin balkonuna terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini astı. Teröristler bir saatten fazla sloganlar attıktan ve AFP editörleriyle görüştükten sonra eylemlerini sonlandırdı.

    Yasa dışı gösteri sırasında hiçbir güvenlik önleminin alınmaması dikkati çekti.

    Etiketler: fransa
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