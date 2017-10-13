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    AFP'den son dakika Kerkük iddiası

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 11:12 | Son Güncelleme:

    AFP haber ajansı Irak ordusunun Kerkük'ü Peşmerge güçlerinden geri almak için askeri harekat başlattığını duyurdu. AFP haber ajansı haberi bölgedeki bir askeri kaynağa dayandırdı.

    AFP haber ajansına konuşan Iraklı bir general, "Haziran 2014'te yaşanan olaylar esnasında Irak ordusunun kaybettiği bölgeleri geri almak için operasyon başladı" ifadesini kullandı. AFP'ye bilgi veren üst düzey generalin ismi açıklanmadı. 

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkan Yardımcısı Kosrat Rasul ise on binlerce Peşmerge'nin Irak ordusunun Kerkük'e yönelik operasyon tehdidine karşı, etnik  bölgede konuşlandırılmış olduğunu söyledi.

    Resul,  "Dün geceden bu yana en az 6,000 peşmerge daha, Irak ordusunun tehdidine karşı konuşlandırıldı" dedi. Öte yandan, Kerkük'e çok sayıda Peşmerge'nin gönderildiği ifade edildi. Reuters haber ajansı bölgeye gönderilen Peşmerge sayısının 'on binler' olarak niteledi. 

    Haziran 2014'te DEAŞ'ın Irak hükümetine bağlı bölgeleri eline geçirmesinin ardından, bu bölgelerden bir kısmı IKBY yönetimi tarafından geri alınmıştı. 

    "BÜYÜK FELAKETE DÖNÜŞÜR" AÇIKLAMASI

    Peşmerge güçleri tarafından yapılan açıklamada Kerkük’teki durum hakkında yapılan açıklamada dünyaya çağrıda bulunularak, “Bu kargaşa hali, büyük bir felakete dönüşür” denildi. Açıklamada, Iraklı güçlerle Haşdi Şabi’nin Kerkük çevresindeki hareketliliğine vurgu yapılarak, “Savaşa ve kan dökülmesine karşıyız ama tehdit, saldırı ve savaş naralarını da kabul etmiyoruz. Dün gece Haşdi Şabi güçleri ile Irak ordusuna bağlı bazı güçler, özellikle Kerkük çevresinde, Peşmerge'nin denetimindeki bölgelere saldırı amacıyla hazırlık ve hareketlilik halinde olmuştur” ifadeleri yer aldı. 

    DÜN GECE BÜYÜK HAREKETLİLİK YAŞANDI

    Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'ın aktardığına göre ise dün gece Kerkük çevresinde Irak ordusunun yoğun bir hareketliliği gözlendi. Gece boyunca Iraklı güçlerin peşmerge mevzilerine sadece birkaç kilometre mesafede olduğu aktarıldı. 

    Irak ordusu ve Haşdi Şabi Birliklerinin Kerkük çevresinde yığınak yapmasının ardından bölgede tansiyonun oldukça yüksek olduğu ifade edilirken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesud Barzani’nin oğlu Mansur Barzani silahlanarak Kerkük’e geldi.

     


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    Etiketler: Kuzey Irak
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