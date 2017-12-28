Afganistan'ın başkentinde patlama!

Bir Şii kültür merkezine gerçekleştirien intihar saldırısında en az 40 kişi öldü 30’dan fazla yaralı var. Kabil’de Afgan Sesi haber ajansını hedef alan saldırıda can kaybının yükselmesinden endişe ediliyor.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi Pajhwok Afghan News’e yaptığı açıklamada çoğu sivil 40 kişinin hayatını kaybettiğini, patlamada 30 kişinin yaralandığını söyledi.





Afganistan 2017 yılında çok sayıda saldırıya sahne oldu. Bunlardan en sonuncusu Kabil'deki özel televizyon binasına gerçekleşen saldırıydı.

Ekim ayında bir Şii camiine yapılan intihar saldırısında da en az 39 kişi hayatını kaybetmişti.