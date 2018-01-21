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    Afganistan'da Taliban saldırısı: 18 kişi öldü

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    21.01.2018 - 13:01 | Son Güncelleme:

    Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanlarının koruculara yönelik silahlı saldırısında 18 kişinin öldüğü bildirildi.

    Belh Emniyet Amiri Abdulrazzak Kadiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Şolgara ilçesine bağlı Buzbai köyünde bir evde toplanan koruculara silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

    Saldırıda 17 korucuyla bir sivil polisin hayatını kaybettiğini vurgulayan Kadiri, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

    Kadiri, Taliban ile bağlantısı olan bir korucunun militanların saldırı düzenlemesine yardımcı olduğunu kaydetti.

    TÜRKİYE KINADI

    Öte yandan, Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün akşam düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kabil'de 20 Ocak gecesi bir otelde meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananların bulunduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör saldırısını şiddetle kınıyor, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , SON DURUM
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