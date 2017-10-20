Afganistan kan gölü... İkinci cami saldırısı: 30 ölü

Afganistan'da, başkent Kabil'deki bir camiye yönelik gerçekleştirilen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği intihar saldırısının ardından, ülkenin batısındaki Gur vilayetinin Doline ilçesindeki bir camide de intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.



Doline Kaymakamı Ahmad Huseyin Danişyar, saldırganın, üzerine yerleştirdiği bombayı, ilçenin Hocagan bölgesindeki bir camide infilak ettirdiğini söyledi.



Saldırıda 30 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren Danişyar, hayatını kaybedenler arasında bir korucu komutanının da bulunduğunu belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Başkent Kabil'de bugün bir camiye yönelik düzenlenen intihar saldırısında 39 kişi yaşamını yitirmişti.



Yabancı basın kaynaklarına göre, ilk intihar saldırısı Şiilerin gittiği bir camiye ikincisi ise Sünnilerin gittiği bir camiye yapıldı.



