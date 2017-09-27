AfD'yi mutsuz erkekler seçti

ALMANYA için Alternatif (AfD) Partisi pazar günü yapılan seçimlerde meclise üçüncü büyük güç olarak girdi. Parti oylarının büyük bölümünü de yıkılan doğu Almanya sınırları içinde kalan yeni eyaletlerden aldı. Hatta Saksonya'da birinci parti oldu. AfD'ye oy veren seçmenlerin büyük bölümü erkek. Yeni eyaletlerde yaşayan her dört seçmenden biri 24 Eylül’de oyunu AfD için sandığa attı. Uzmanlara göre eski Doğu Alman erkeklerin AfD'yi seçmesinin farklı nedenleri var.

GÜVENSİZ HİSSEDİYORLAR

Dresden Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi Werner Patzelt, Bild Gazetesine yaptığı değerlendirmede Doğu Alman erkeklerinin AfD'yi seçmesinin temel nedenlerinden birinin, kendilerini değişimin yenilenleri olarak hissetmelerine bağlıyor. Patzelt “Çok sayıda Doğu Alman erkeği iki Almanya'nın birleşmesinin sonucunda kendisini batı sisteminin kaybedeni veya yenileni olarak hissediyor. İçinde bulundukları çevrede işsizlik oranı Almanya ortalamasının çok üstünde. Yüksek orandaki işsizlik güvensizlik hissi uyandırıyor. Ayrıca buralarda biyografik kırılmalar da yaşandı” dedi. İş hayatındaki görev dağılımından da bu bölgelerdeki erkelerin olumsuz etkilendiğine işaret eden Patzelt, “Bu eyaletlerdeki erkekler doğudaki üst düzey yönetimlerdeki pozisyonların batılı erkeler tarafından işgal edildiğini görüyor. Böylece yabancıların karar verdiği hissine kapılıyor” gerekçesini gösterdi.

MÜLTECİ ERKEKLERİ RAKİP GÖRÜYORLAR

INSA Araştırma Şirketi Şefi Hermann Binkert ise Almanya'nın doğusunda yaşayanların üçte ikisinin Başbakan Angela Merkel'in uyguladığı mülteci politikasından ve 2015 yılında Macaristan'da bekleyen mültecilere kapılarını açmasından hoşnutsuz olduğunu hatırlatarak “Doğudaki erkekler ağırlıklı olarak gelen erkek mültecileri kendilerine potansiyel rakip görüyor. Bu düşünce batılı erkeklere göre doğulularda çok yüksek. Özellikle de genç erkekler arasında bu his daha yaygın” dedi. 2016 rakamlarına göre Almanya'nın doğusundaki işsizlik oranı batısına göre daha yüksek. Doğu kesiminde işsizlik oranı yüzde 8.5 iken bu oran batıda yüzde 5.6 civarında.