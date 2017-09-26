AfD’ye açık mektuba 100 bin imza

MEKTUPTA aşırı sağcı parti AfD’nin Eşgenel Başkanı Alexander Gauland’ın, pazar akşamı “Ülkemizi geri alacağız” sözlerine gönderme yapılarak, “Bu bizim ülkemiz ve siz geri alamayacaksınız” denildi. Mektuba imza atanların sayısı kısa sürede 100 bin kişiye ulaştı. Açık mektupta şu ifadelere yer verildi:

“‘Biz size oy vermeyen yüzde 87’yiz. Biz ortanın solunda, sağında ve merkezdeyiz. Biz her cinsten, yaştan, kökten, dinden, renkten, farklı politik düşünceden; farklı cinsel tercihi olan insanlarız. Ülkemizi ülke yapan bizleriz.

Ve biz sizlerin ırkçılığınıza karşıyız.

Biz yabancı düşmanlığına yer olmadığı, dünyaya açık, sosyal, liberal, çok kültürlü bir Almanya istiyoruz. Duvarlar örmek istediğiniz yere köprüler kuruyoruz. Nefret duyguları yaymak istediğiniz yerde işbirliği ile tepki veriyoruz.

Bu nedenle bu bizim ülkemiz ve siz geri alamayacaksınız.”

İsteyenler https://secure.avaaz.org/campaign/de/afd_widerstand/?zOadIhb linki üzerinden açık mektuba imza atabiliyor

Almanca yazılan mektubun orijinal hali ise şöyle:

“Sehr geehrte AfD,

wir sind die 87 Prozent, die euch nicht gewählt haben.

Wir sind links der Mitte, rechts der Mitte und genau auf der Mitte. Wir sind Menschen jedes Geschlechts, jedes Alters, jeder Herkunft, jeder Religion, jeder Hautfarbe, jeder sexuellen Orientierung, jeder politischen Richtung. Wir sind die, die unser Land zu dem machen, was es ist.

Und wir stehen auf gegen euren Rassismus.

Wir stehen für ein weltoffenes, soziales, liberales, vielfältiges Deutschland, in dem kein Platz ist für Fremdenfeindlichkeit. Wo ihr Mauern ziehen wollt, bauen wir Brücken. Wo ihr Hass verbreiten wollt, reagieren wir mit Zusammenhalt.

Das hier ist unser aller Land und ihr “holt es euch nicht zurück.”