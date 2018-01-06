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    AfD’ninki taktik mi samimiyet mi?

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    06.01.2018 - 10:27 | Son Güncelleme:

    Almanya’da aşırı sağcı parti AfD milletvekili Jens Maier’in, efsane tenisçi Boris Becker’in oğluna “Yarı zenci” demesine, partinin başkanı da tepki gösterdi. Ama genel başkan ne kadar samimi?

    AŞIRI sağcı parti AfD’nin Federal Meclis milletvekili Jens Maier’in Almanya’nın efsane tenisçisi Boris Becker’in koyu tenli oğlu Noah Becker’e “Yarı zenci” diye ırkçı hakarette bulunmasının yankıları sürüyor. Gelen yoğun tepkiler üzerine sıkışan Maier, bunu kendisinin değil, büro elemanlarının yazdığını iddia ederek, yan çizmeye çalıştı. Ama Maier’in sözlerine partisinin başkanı bile inanmıyor. 

    AfD Başkanı Jörg Meuthen, milletvekili Maier’in sözlerini ‘ırkçılık’ olarak niteledi. Meuthen, “Neresinden bakarsanız bakın, benim için bu ırkçı bir söz” dedi ve partisinde bu konuda herkesin hemfikir olduğunu söyledi. Meuthen konuyu parti meclisinde telekonferansta ele alacaklarını ve önlemleri tartışacaklarını belirtti.

    AfD’ninki taktik mi samimiyet miJens Maier

    HÖCKE ÖDÜL BİLE İSTEDİ
    AfD her sıkıştığında aynı taktiğe başvuruyor. AfD içindeki aşırı milliyetçi kanadın temsilcisi Björn Höcke, Berlin’deki Yahudi soykırım anıtını “Utanç anıtı” olarak niteleyince, gelen tepkiler üzerine partiden ihracı gündeme getirildi. Ama dönemin AfD Başkanı Frauke Petry, Höcke’nin partiden ihraç edilmesi konusunda partisi içinde yalnız kaldı ve sonunda partiyi terk etti. Kazanan ise bu sözlerinden dolayı özür bile dilemeyen Höcke oldu.
    Ayrıca AfD, 24 Eylül seçimlerinde Höcke’nin teşkilat başkanı olduğu Thüringen Eyaleti’nde yüzde 23 oy oranıyla sandıktan ikinci büyük parti çıktı. Höcke, bu seçim zaferinden dolayı partide ödüllendirilmesini istedi.
    Şimdi sırada AfD Başkanı Meuthen var. Meuthen milletvekili Maier’in partiden ihracından bahsetmiyor. Ama telekonferanstan ne çıkar göreceğiz. Sonunda kaybeden Meuthen’in kendisi olmasın.

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