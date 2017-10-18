AfD’nin faturasını Tillich’e mi kestiler

GENEL seçimlerde aşırı sağcı AfD’nin birinci parti olduğu Almanya’nın doğu eyaletlerinden Saksonya’da siyasi deprem. Dokuz yıldır eyaletin kaderini belirleyen Eyalet Başbakanı Stanislaw Tillich istifa etti. Saksonya, Merkel’in lideri olduğu CDU’nun kalesiydi. Ancak genel seçimlerde aşırı sağcı parti AfD yüzde 27 oyla Saksonya’da birinci oldu. CDU ise yüzde 26.9 oyla ikinciliğe geriledi. Oy kaybıyla ilgili değerlendirmelerde Eyalet Başbakanı Tillich, Başbakan Merkel’le ters düştü. Tillich, Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin ortanın sağında yer almasını istedi. Tillich eyalet başbakanlık binasında istifasını açıkladı. Tillich’in yerine CDU eyalet meclisi grup başkanı Michael Kretschmer geliyor.