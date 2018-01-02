Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>AfD'li von Storch hakkında suç duyurusu

    AfD'li von Storch hakkında suç duyurusu

    DW Türkçe
    02.01.2018 - 09:29 | Son Güncelleme:

    Köln polisi Almanya için Alternatif Partisi'nden Beatrix von Storch hakkında, yılbaşı gecesi polisin Arapça attığı tweetlere tepki göstermesi nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

    Almanya için Alternatif Partisi (AfD) milletvekili Beatrix von Storch, Köln polisinin Twitter hesabından yılbaşı kutlamaları hakkındaki bilgilendirme amaçlı Arapça paylaşımına tepki göstermişti.

    Köln polisi Arapça'nın da aralarında bulunduğu farklı dillerdedeki paylaşımlarında yılbaşı kutlamaları hakkında bilgi vermiş, von Storch ise polisin Arapça tweetine, "Bu ülkede neler oluyor? Neden Kuzey Ren Vestfalya polisinin resmi internet sayfası Arapça tweet atıyor? Barbar, Müslüman, grup halinde tecavüz eden gürühun gönlünü almak için mi?" ifadesine yer vermişti. Beatrix von Storch'un bu paylaşımından sonra Twitter politikacının hesabına erişimi 12 saat boyunca engelledi. Beatrix von Storch'un söz konusu paylaşımıyla sitenin kurallarını ihlal ettiği, nefret içeren ifadeler kullandığı bildirildi.

    Köln Emniyet Müdürlüğü'nden bir sözcü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Beatrix von Storch'un polise tepki amaçlı paylaşımının ceza gerektiren bir suç olabileceği şüphesinin bulunduğunu, "kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

    Köln Emniyet Müdürlüğü'nden sözcü emniyetin uzun süredir büyük gösterilerde Türkçe ya da Kürtçe tweetler de atarak kamuoyunu bilgilendirdiğini ifade etti. Sözcü bu tweetlerle kamuoyunun kendilerini anlamasının amaçlandığını söyleyerek, bu yıl ilk kez Arapça tweet atıldığını belirtti.

    Beatrix von Storch'un polisin tweetine tepki amaçlı paylaşımı sayfasından silinirken, politikacı aynı paylaşıma Facebook hesabında yer verdi. Von Storch Facebook'un söz konusu paylaşımı kaldırdığını belirterek, bunu "sansür" diye nitelendirdi.

    AfD'li politikacı von Storch'a partisinin Meclis Grup Başkanı Alice Weidel'dan destek geldi. Weidel Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Alman polisinin Almanya'da resmi dil Almanca olmasına rağmen Arapça iletişim kurmasını eleştirdi.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri