AfD’li vekilin tweeti büyük tepki çekti

ÜNLÜ Alman tenisçi Boris Becker’in büyük oğlu Noah Becker, bir söyleşide Berlin için “Londra ve Paris’e kıyasla beyazlar kenti” dedi ve kendisinin esmer olmasından dolayı ırkçı saldırıya uğradığını söyledi.

Aşırı sağcı parti AfD’nin Federal Meclis milletvekili Jens Maier, Noah Becker’in bu sözlerini Twitter’dan, “Küçük yarı zenci yeteri kadar ilgi görmediğinden şikayetçi. Tavrı başka türlü açıklanamaz” yorumuyla paylaştı.

Milletvekili Maier’in tweet’ine Boris Becker hayranları büyük tepki gösterdi. Alman sinema oyuncusu Til Schweiger de Facebook hesabından Maier için “Jens Maier, sen iğrenç bir pisliksin” diye yazdı.