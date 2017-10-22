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    AfD’li mecliste ilk gerginlik, açılışta bekleniyor

    Ali VARLI / BERLİN
    22.10.2017 - 11:44 | Son Güncelleme:

    AfD’nin Federal Meclis Başkanvekili adayı Albrecht Glaser, tartışma konusu oldu. Mecliste grubu bulunan partiler Glaser’in adaylığına karşı çıkarken, AfD adayına sahip çıktı: “Glaser’in İslam ile ilgili aldığı pozisyon biz AfD’li tüm milletvekillerin pozisyonudur.”

    ALMANYA Federal Meclisi, seçimlerin ardından ilk torumunu 24 Ekim Salı günü yapacak. İlk gün, meclis başkanı ve başkanvekilleri için de seçim yapılacak. Mecliste grubu bulunan her parti, birer başkanvekili aday gösterebiliyor. Seçimlerden büyük başarıyla çıkan ve meclise 92 milletvekiliyle giren yabancı ve İslam karşıtı parti AfD’nin adayı ise Albrecht Glaser.
    Ancak mecliste grubu bulunan diğer partiler, “İslam din değil, ideolojidir” diyerek İslam’ı hedef alan Glaser’i istemiyor. CDU/CSU, SPD, Yeşiller, Sol Parti ve FDP, Glaser’in, bu açıklamayla farklı inançlara ve dinlere saygısı olmadığı gerekçesiyle meclis başkanvekilliği seçiminde oy vermeyecek.

    AfD’li mecliste ilk gerginlik, açılışta bekleniyor

    GAULAND SAHİP ÇIKTI
    AfD Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Gauland ise, Glaser’in kendi adayları olduğunu ve vazgeçmeyeceklerini belirterek sahip çıktı: “Glaser’in arkasındayız. Eğer ilk seçimde yeterli oyu alıp seçilemezse, yeniden aday olacak. Glaser’in İslam ile ilgili aldığı pozisyon biz AfD’li tüm milletvekillerin pozisyonudur.”
    Federal Meclis başkanvekilliği seçimi için meclis iç tüzüğünde bir kısıtlama yok. Mecliste grubu bulunan bir parti, milletvekilini dilediği sayıda başkanvekilliği için aday gösterilebiliyor.

    SOL PARTİ ADAYI SEÇİLEMEMİŞTİ
    Federal Meclis’te daha önce de başkanvekili seçiminde tartışma yaşanmıştı. Sol Parti partinin o dönemdeki lideri de olan Lothar Bisky, Federal Meclis Başkanvekili olarak aday gösterilmişti. Mecliste grubu bulunan partiler ise Bisky’nin yıkılan Doğu Almanya’nın istihbarat teşkilatına çalıştığı için adaylığına karşı çıkmıştı. Yapılan seçimlerde de büyük çoğunluk karşı yönde oy kullanmıştı. Üç hafta içinde dört seçim yapılmış, dördünde de Bisky başkanveklliği için yeterli oyu alamamıştı. Bunun üzerine Sol Parti geri adım atarak Bisky’nin adaylığından vazgeçmiş ve başka aday çıkarmayacağını açıklamıştı. Ancak daha sonra varılan uzlaşma üzerine Sol Partili Petra Pau meclis başkanvekili olarak seçilmişti.

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