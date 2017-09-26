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    AfD’de eşbaşkana istifa et baskısı

    BERLİN
    26.09.2017 - 11:05 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 11:09

    Almanya’da seçim zaferi yaşayan aşırı sağcı parti AfD Eşbaşkanı Frauke Petry’ye istifa baskısı yapılıyor. Petry ile birlikte daha başka milletvekillerini de AfD’den kopabileceği konuşuluyor.

    AŞIRI sağcı parti Almanya için Alternatif (AfD) pazar akşamı zafer sarhoşluğu yaşadı. Genel seçimlerde yüzde 12.6 oy alarak, üçüncü büyük parti oldu. Parti yönetimi pazartesi günü seçim zaferini basın önünde kutlayacaktı. Ancak Eşbaşkan Frauke Petry, AfD’nin sevincini kursağında bıraktı. Petry, Meclis’te AfD Grubu’na dahil olmayacağını söyledi. Petry’nin ardından Mecklenburg Vorpommern Eyalet Meclisi’nde dört AfD milletvekili ayrı grup kurdu.

    AŞIRI SAĞ ELE GEÇİRDİ
    Şimdi Petry’nin ardından, Federal Meclis’e seçilen AfD milletvekillerinden kaçının gideceği merak ediliyor. Petry’ye yakın 10 milletvekili bulunuyor. Ancak Federal Meclis’te grup kurmaları için 36 milletvekili gerekiyor.
    Petry’ye partiden ayrılması için istifa baskıları da başladı. Eğer Petry istifa ederse, partinin en aşırı sağ kanadının sözcülerinden Björn Höcke’nin yönetime gelmesi bekleniyor.

    Etiketler: Frauke Petry , ALMANYA , AFD
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