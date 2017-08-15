MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>AfD ve Sol Parti ile koalisyon kurmayız

    AfD ve Sol Parti ile koalisyon kurmayız

    AA
    15 Ağustos 2017 - 09:20Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 09:20

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, 24 Eylül’de yapılacak genel seçimler sonrası aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Sol Parti (Die Linke) ile koalisyon kurmayacaklarını açıkladı.

    ALMANYA’da 24 Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesinde kampanya çalışmalarını sürdüren Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Merkel, Phoenix televizyonunun Forum Politik programına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Merkel, Hür Demokrat Partisinin (FDP) doğal bir koalisyon partneri olup olmadığını sorusuna, “Tabii ki doğal bir koalisyon yoktur, her parti öncelikle kendisi için çalışır. Eğer doğal bir partnerden bahsedecek olursak o da Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi’dir (CSU)” dedi.

    Merkel ayrıca seçim sonrası için “Sol Parti ve Almanya için Alternatif partileriyle koalisyon kurmayacağız” diye konuştu.
    Almanya’da yapılan anketlerde CDU’nun oyları yüzde 39 civarında görünürken en yakın rakibi Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oyları ise yüzde 24 düzeyinde seyrediyor.

    Etiketler: Angela Merkel , AFD , ALMANYA
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri