AfD, Pegida, NPD seçim ortamını geriyor

İSLAM ve mülteci karşıtı parti AfD, seçimlere 17 gün kala havayı geriyor. Özellikle yabancı düşmanlığının yüksek olduğu doğu eyaletlerindeki seçim mitinglerinde, AfD adayları daha cüretkar konuşmalar yapıyor. Bunu yanı sıra AfD, aşırı sağcı Pegida hareketi ve NPD taraftarları Merkel’in seçim mitingini provoke etmeye çalışıyor. Saksonya Eyaleti’ndeki Torgau kentinde sağ popülist parti ve aşırı sağcılar, Merkel’in seçim kampanyası konuşmasını toplu halde sürekli düdük çalarak, engellemek istedi. Göstericiler, “Vatan haini”, “Defol git”, “Seçim dışı bırak” gibi sloganlarla da, Merkel’in konuşmasını bastırmaya çalıştı.

Brandenburg Eyaleti’ndeki Finsterwalde kentinde de sağ popülist ve aşırı sağcı göstericiler Merkel’in seçim mitingini düdük konserine dönüştürdü. Merkel önceki gün de Heidelberg kentinde domatesli saldırıya hedef oldu.

MERKEL YİNE GİDECEK

Merkel, düdüklü protestoların kendisini yıldıramayacağını, buna rağmen kendisinin protestolarla karşılandığı yerlere gitmeye devam edeceğini söyledi. Amacının kendisine karşı olan insanlarla da diyalog kurmak olduğunu belirten Merkel, ancak ıslık ve düdük çalarak konuşulamayacağını kaydetti. Redaktionsnetzwerk Gazetelerine konuşan Merkel, “İstenmediğim yerlere tekrar tekrar gitmek benim için önemli. Düdük ve ıslıklı protestolara katılmayan çok sayıda insanın husumete karşı medeni cesaret göstermeleri için desteğe ihtiyacı var” dedi.

BAKAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, düdüklü protestoları kınadı ve bunun endişe verici olduğunu söyledi. Bakan de Maiziere, başka fikirlere tahammül edemeyenlerin, seçim afişlerini yırtarak, bağırıp çağıranların demokrasiye tahammülü olmadığını ve Almanya’nın öyle gürültü patırtılarla ilerleyemeyeceğini kaydetti.