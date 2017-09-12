AfD etkisi, seçime katılımı artırır mı?

BİR AN ÖNCE SON BULMALI

Halil Coş: Alman vatandaşlığına 2000 yılında geçtim. Şimdiye kadar hep oyumu kullandım. Yine kullanacağım. Oyumu CDU ve SPD’ye vermeyeceğim ama hangi partiyi seçeceğime de daha karar vermedim. Almanya ile Türkiye arasındaki gerginliğin bir an önce son bulmasını istiyorum.

ZARARI BİZE DOKUNUYOR

İlhan Dündar: Politikacılar hep tartışıyor. Olan bizlere oluyor. Şimdi yaşanan gerginlikte de zararı bizler çekeceğiz. 18 yıldır Alman vatandaşıyım. Bir kez tatilde olduğum için oyumu kullanamadım. Onun dışında tüm seçimlerde demokratik hakkımı kullandım. Yine kullanacağım. Ben kime oy vereceğimi biliyorum.

KATILIM YÜKSEK OLMALI

Kazım Binici: Bizler özgür irademizle kendimize yakın partiye oy verecek kadar bilgi ve birikime sahibiz. Bizim için hangi partinin doğru olduğunu en iyi biz biliriz. Gideriz sandık başına oyumuzu hür irademizle kime vereceksek veririz. Biz buralıyız. Almanya ve bizler için en büyük tehlike AfD’nin meclise girmesi. Bu partinin oy oranının düşük kalması için katılımın yüksek olması lazım.

TÜRKİYE SİYASETİ YANLIŞ

Hakan Mahmutoğlu: Sandığa gidip oy kullanacağım. Cem Özdemir’in partisine oy vermeyeceğim. Onun Türkiye ile ilgili siyasetini doğru bulmuyorum. Yaşanan tartışmalar konusunda bana göre yanlış olan Alman tarafı. Alman politikacılar yanlış yapıyor.

CANIMIZ KİME İSTERSE

Muhammed Yılmaz: Türkiye’nin Almanya’daki Türkler üzerinden siyaset yapması doğru değil. Bizler özgür insanlarız. Kime canımız isterse ona oy veririz. Siyasi tartışmalara kimse takılmadan gitsin oyunu kullansın. Bizim için hayırlısı oyumuzu kullanmaktır. Bu tartışmalar da bir an önce son bulsun.

GERGİNLİKTE SUÇ ALMANLARDA

Hamza Demir: Benim oy hakkım yok. Türk vatandaşıyım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyorsa o benim için doğru. Alman politikacıların açıklamaları yanlış. Gerginlikte suç Almanlarda.

OY KULLANMAK HAKKIMIZ

Sevda Polat: 24 yıldır Alman vatandaşıyım. Oy kullanmak hem demokratik hakkımız hem de sorumluluğumuzdur. Hakkımı kullanacağım ve sorumluluğumu yerine getireceğim. AfD gibi sağcı ve yabancı karşıtı partilerin meclise girmemesi için katılımın yüksek olması lazım. Türkiye ile Almanya arasında zor bir süreç yaşanıyor. Bu zorlu sürecin bir an önce bitmesi herkesin hayrına olacak. Siyasetçilerin karşılıklı olarak sorumluluk taşıması mazım. En büyük zararı da biz Almanya’da yaşayan Türkiye kökenliler görüyor.

KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Tuğçe Kurdar: Şimdiye kadar 10 kez oy kullandım. Almanya’da yaşıyorum. Burada vatandaşlık görevimi yerine getireceğim. Sağcı ve yabancı karşıtı partileri engellemek için oy vermemiz lazım. Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerginlik günlük hayatımızı çok olumsuz etkiliyor. Ben iş yerimde siyaset konuşmayı tercih etmiyorum. Ama yaşanan tartışmalar nedeniyle iş yerindeki arkadaşlarım benim fikrimi soruyorlar. Ben istemeden de olsa bu gerginlik nedeniyle siyaset konuşmak zorunda kalıyorum. Gerginliğin kimseye faydası yok.

IRKÇILARA YARIYOR

Handan Sarıkaya: İki ülke arasında yaşanan gerginlikten bağımsız olarak bizler oylarımızı kullanmalıyız. Bu ülkenin vatandaşıyız. Bu bizim sorumluluğumuz. AfD ve benzeri aşırı sağcı ve İslam ile yabancı karşıtı partileri engellemek lazım. Bu konuda seçmen olarak bizlere de sorumluluk düşüyor. İki ülkenin politikacıları arasında yaşanan tartışmalar bu ülkedeki ırkçılara yarıyor. Bizler hedef oluyoruz.

DERNEKLER FAALİYETLERİNİ YOĞUNLAŞTIRDI

Seçimlere kısa bir süre kala Türklerin kurduğu sivil toplum kuruluşları, faaliyetlerini artırdı. UETD hazırladığı video mesajında seçmenin nasıl oy kullanılacağıyla ilgili bilgi verdi. Bazı dernekler de yaptıkları toplantılarla üyelerini seçim ve kullanılacak oylarla ilgili bilgilendiriyor. Almanya Türk toplumu (TGD) yaptığı çağrıyla oy hakkı bulananları sandığa gitmeleri yönde teşvik ederken, Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB), Berlin Türk Cemaati (TGB), Berlin Brandenburg Türk Alman İşadamları Birliği (TDU), Türk Alman Sağlık Vakfı ve Berlin Alevi Toplum da adaylarla toplantılar düzenliyor. Seçmenleri ve adayları buluşturuyor. Adaylar da bu toplantılara katılarak yapacakları konusunda bilgi veriyorlar, kendilerini tanıtıyor.