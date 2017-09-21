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    AfD afişlerindeki ‘korku’nun dili

    Ali VARLI / BERLİN
    21.09.2017 - 10:04 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 10:07

    Göçmen ve İslam karşıtı AfD’nin, Almanya’da bu pazar yapılacak seçimlerden, üçüncü parti olarak çıkması bekleniyor. AfD’deki bu hızlı yükseliş, seçim afişlerine de yansıyan ‘korku’ya dayanıyor.

    AfD afişlerinde ağırlıklı olarak İslam ve mülteciler konu ediliyor, seçmene, ‘güvende değilsin, hayat tarzın tehlikede’ mesajları veriliyor. Bunu yanı sıra 'kendine güven Almanya' sloganıyla da milli gurur okşanıyor. Afişlerde genellikle Alman bayrağını oluşturan siyah, sarı ve kırmızı renkler kullanılıyor. AfD'nin bazı afişlerindeki mesajlar şöyle:

    AfD afişlerindeki ‘korku’nun diliÇeşitlilik mi? Biz de var zaten.

    AfD afişlerindeki ‘korku’nun dili“Burka mı? Tercihimiz bikini.”

    AfD afişlerindeki ‘korku’nun dili
    “Pasaport yoksa giriş de yok. Sınırları koruyun.”

    AfD afişlerindeki ‘korku’nun dili
    “Cesaret Almanya. Ülkeni geri kazan.”

    AfD afişlerindeki ‘korku’nun dili
    “Senin oyun geçerli. Ülkeni geri kazan.”

    AfD afişlerindeki ‘korku’nun dili
    “Vatanımız için biz. Merkel gitmeli. Anayasayı Merkel’den koruyun. Senin sesin biziz.”

    AfD afişlerindeki ‘korku’nun dili
    “Mülteciler hoş geldiniz.” (Tabelada okun yönü Başbakanlık binasını gösteriyor, mültecilere Başbakanlık’a gidin denilmek isteniyor.) “Tüm güç halktan alınır. Bizde ne zaman?”

    AfD afişlerindeki ‘korku’nun dili
    “Vatanımız için biz. Sığınmacı krizi bitti mi? Merkel-CDU: Üst sınır yok. Senin sesin biziz.”

    AfD afişlerindeki ‘korku’nun dili
    “Halkın sesi mi? İsviçre’deki gibi direkt demokrasi. Kendine güven Almanya.”

    AfD afişlerindeki ‘korku’nun dili
    “Yeni Almanya mı? Kendimiz yaparız. Kendine güven Almanya.”

    Etiketler: ALMANYA , AfD , afiş , Mülteci , yabancı düşmanı
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