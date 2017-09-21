AfD afişlerindeki ‘korku’nun dili

AfD afişlerinde ağırlıklı olarak İslam ve mülteciler konu ediliyor, seçmene, ‘güvende değilsin, hayat tarzın tehlikede’ mesajları veriliyor. Bunu yanı sıra 'kendine güven Almanya' sloganıyla da milli gurur okşanıyor. Afişlerde genellikle Alman bayrağını oluşturan siyah, sarı ve kırmızı renkler kullanılıyor. AfD'nin bazı afişlerindeki mesajlar şöyle:

Çeşitlilik mi? Biz de var zaten.

“Burka mı? Tercihimiz bikini.”



“Pasaport yoksa giriş de yok. Sınırları koruyun.”





“Cesaret Almanya. Ülkeni geri kazan.”



“Senin oyun geçerli. Ülkeni geri kazan.”



“Vatanımız için biz. Merkel gitmeli. Anayasayı Merkel’den koruyun. Senin sesin biziz.”



“Mülteciler hoş geldiniz.” (Tabelada okun yönü Başbakanlık binasını gösteriyor, mültecilere Başbakanlık’a gidin denilmek isteniyor.) “Tüm güç halktan alınır. Bizde ne zaman?”



“Vatanımız için biz. Sığınmacı krizi bitti mi? Merkel-CDU: Üst sınır yok. Senin sesin biziz.”



“Halkın sesi mi? İsviçre’deki gibi direkt demokrasi. Kendine güven Almanya.”



“Yeni Almanya mı? Kendimiz yaparız. Kendine güven Almanya.”