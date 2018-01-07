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    AFAD kurtardı: 3 saat sürdü

    AA
    07.01.2018 - 22:34 | Son Güncelleme:

    Burdur'da Karataş Gölü ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında avlanmak amacıyla girdikleri sulama kanalında mahsur kalan yaklaşık 45 karabatak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Doğa Koruma ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Karataş Gölü'nde tarımsal sulama amaçlı olarak kullanılan su kanalında yaklaşık 45 karabatağın mahsur kaldığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

    Ekiplerin çabasına rağmen kuşların çıkarılamaması üzerine AFAD İl Müdürlüğünden yardım istendi.

    Bölgeye gelen AFAD ekipleri, su kanalının tellerini keserek sepet yardımıyla kuşları çıkarmaya çalıştı. Bu yöntemle de sonuç alınamaması üzerine iki dalgıç kuşları kurtarmak için sulama kanalına indi.

    AFAD kurtardı: 3 saat sürdü

    3 SAAT SÜRDÜ

    3 saat süren kurtarma operasyonundan sonra kuşlar sulama bendinden çıkarılarak doğaya bırakıldı.

    Budur AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koruma altında olan kuşların sulama kanalında mahsur kaldığı ihbarını aldıktan sonra bölgeye hareket ettiklerini belirterek, yapılan inceleme sonucunda kanalda yaklaşık 45 karabatak kuşunun mahsur kaldığını aktardı.

    AFAD kurtardı: 3 saat sürdü


    Kuşları kurtarmak için çalışma başlattıklarını ifade eden Tokgöz, "İki dalgıç arkadaşımız ve doğa koruma personelleriyle birlikte özveriyle çalışarak kuşların yaklaşık 40 kadarını doğaya tekrardan kazandırdık. AFAD olarak her canlıya önem veriyoruz, bütün imkanlarımızla onları bulundukları zor durumdan kurtarmak için seferber oluyoruz." dedi.

    280'NİN 122'Sİ

    Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil de Karataş Gölü'nün, Göller Yöresi'nin önemli sulak alanlardan biri olduğunu, yaban hayatı geliştirme sahası statüsünde olup 280 çeşit kuş türünden 122 türün burada yaşadığı belirtti.

    AFAD kurtardı: 3 saat sürdü

    Kamil, "Kuşların bir daha aynı tehlikeyi yaşamaması için gerekli önlemler ivedilikle alınacaktır. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü olarak kuşların kurtarılmasında emeği geçen personelimiz ve AFAD İl Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederiz." diye konuştu.

    AFAD kurtardı: 3 saat sürdü

    Etiketler: karabhatak , operasyon , Operasyon
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