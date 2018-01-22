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    Kırıkhan'a havan mermisi attı: 1 ölü, 2 yaralı

    AA / DHA / İHA
    22.01.2018 - 14:21 | Son Güncelleme:

    Anadolu Ajansı, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını duyurdu. İHA saldırıda 1 TEDAŞ çalışanının şehit olduğunu, ÖSO'ya bağlı 3 kişinin yaralandığı haberini geçti.

    Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine havan mermisi atılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Alınan ilk bilgilere göre, ilçeye bağlı Kaletepe Mahallesi'ne havan mermisi düştü.

    Suriye sınırına yakın olan bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    PYD/PKK'lı teröristlerce düzenlendiği belirtilen saldırıda 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

    İHA ise AFAD tarafından kurulan çadırlara Afrin bölgesinden atıldığı belirlenen 2 roket düştüğünü ve 1 TEDAŞ çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

    DHA'nın geçtiği habere göre ise Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Karatepe bölgesindeki ÖSO mensuplarının kaldığı çadırlara Afrin bölgesinden atılan roket düştü. Olayda ÖSO mensubu olduğu ileri sürülen 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

    Kırıkhana havan mermisi attı: 1 ölü, 2 yaralı

     

    Etiketler: çadırı , son dakika
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