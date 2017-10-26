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    Af Örgütü yöneticisi Taner Kılıç için karar çıktı

    Ajanslar
    26.10.2017 - 15:55 | Son Güncelleme:

    Haziran ayından beri tutuklu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Başkanı Taner Kılıç'ın tutukluğunun devamına karar verildi. Ayrıca Kılıç'ın davası hak savunucularının davasıyla birleştirildi.

    Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı avukat Taner Kılıç'ın yargılandığı dava bugün İzmir'de görüldü. Mahkeme Taner Kılıç'ın tutukluluğunun devamına karar verirken; davasının, hak savunucularının davasıyla birleştirilmesini uygun gördü. Taner Kılıç 22 Kasım'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

    İzmir'de Haziran ayında ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 6 avukat tutuklanmıştı. Tutuklanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Başkanı'nın firari FETÖ'cülerle yazıştığı iddia edilmişti.

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