Af Örgütü yöneticisi Taner Kılıç için karar çıktı

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı avukat Taner Kılıç'ın yargılandığı dava bugün İzmir'de görüldü. Mahkeme Taner Kılıç'ın tutukluluğunun devamına karar verirken; davasının, hak savunucularının davasıyla birleştirilmesini uygun gördü. Taner Kılıç 22 Kasım'da yeniden hakim karşısına çıkacak.
İzmir'de Haziran ayında ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 6 avukat tutuklanmıştı. Tutuklanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Başkanı'nın firari FETÖ'cülerle yazıştığı iddia edilmişti.