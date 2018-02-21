TOMMY HILFIGER, İlkbahar 2018 Sezonu İçin TOMMYNOW ile Milano'ya Geliyor

25 Şubat tarihinde düzenlenecek olan İlkbahar 2018 TOMMYNOW defilesi ile Milano Moda Haftası’nın kapanışını yapacak olan Tommy Hilfiger, bu deneysel defileleri dünya çapında yeni şehirlere ve izleyici kitlelerine ulaştırma konusundaki kararlığını gözler önüne seriyor. Sonbahar 2016 sezonu için New York’ta düzenlenen “Tommy Pier”, İlkbahar 2017 sezonu için Los Angeles’taki “TOMMYLAND” ve son olarak Sonbahar 2017 sezonu için Londra’daki ikonik konser mekânı Roundhouse’ta gerçekleştirilen “ROCKCIRCUS” defilelerinin ardından TOMMYNOW, Milano’daki moda severleri büyülemeye hazırlanıyor.

Başarının mimarı Tommy Hilfiger, TOMMYNOW ile ilgili olarak: “TOMMYNOW ile ilgili vizyonum, defile deneyimini dünya çapında yeni izleyici kitlelerine yaşatabilmemizi sağlayacak ve gezici hale getirebileceğimiz küresel bir platform yaratmaktı. Moda, eğlence ve pop kültürü moda severler etrafında tasarlanan deneyimler, performanslar ve ilham verici etkileşimlerle kombine ediyoruz. Dünyanın en önemli moda başkentlerinden biri olan Milano, bir sonraki TOMMYNOW etkinliğimizi kutlamak için ideal şehir olacak.” açıklamasında bulundu.

İlkbahar 2018 TOMMYNOW defilesinde HILFIGER COLLECTION kadın ve erkek giyim koleksiyonlarından görünümlerin yanı sıra TOMMY HILFIGER kadın giyiminin küresel marka elçisi ve dünyaca ünlü süper model Gigi Hadid ile dördüncü işbirliği olan TommyXGigi 2018 İlkbahar koleksiyonu da moda severlerin beğenisine sunulacak. Podyumdaki tüm tasarımlar, yetmişten fazla ülkedeki TOMMY HILFIGER mağazaları ve tommy.com, seçili toptan iş ortaklarının yanı sıra sosyal medya, alışveriş yapılabilen canlı yayın akışı ve artırılmış gerçeklik özelliğini podyuma taşıyan yenilikçi resim tanımalı ticaret uygulaması TOMMYNOW SNAP, ayrıca Facebook Messenger üzerindeki yapay zeka destekli TMY.GRL ve TMY.BOY konuşan ticaret robotu gibi tüm kanalların oluşturduğu, anında alışveriş yapılabilen bir ekosistem aracılığıyla satışa sunulacak.

Tommy Hilfiger hakkında

Aralarında TOMMY HILFIGER ve TOMMY JEANS’in de bulunduğu bir marka portföyüne sahip olan Tommy Hilfiger, lüks giyim, tasarım ve yaşam tarzı ürünleri alanında dünyanın en tanınmış gruplarından biridir. Grup, erkekler için tailored ve spor giyim koleksiyonları, kadınlar için hazır ve spor giyim koleksiyonları, çocuk giyim, denim, iç giyim (bornoz, ev ve uyku giyim dahil), ayakkabı ve aksesuar alanında üstün kaliteli ürünlerin tasarımına ve pazarlanmasına odaklı faaliyet gösteriyor. Ayrıca seçkin lisansörleri aracılığıyla gözlük, saat, parfüm, golf ve yüzme gibi sporlar için özel giysiler, çorap, küçük deri eşyalar, ev eşyaları ve valiz gibi tamamlayıcı yaşam tarzı ürünleri sunuyor. TOMMY JEANS ürün grubunda kadın ve erkekler için blucin ve ayakkabılar, aksesuar ve parfümler yer alıyor. TOMMY HILFIGER ve TOMMY JEANS markaları altında satılan ürünler, TOMMY HILFIGER ve TOMMY JEANS mağazalarından, seçkin çok katlı mağazalardan ve diğer online kanallardan oluşan geniş bir ağ aracılığıyla ve ayrıca tommy.com üzerinden dünyanın her yanında müşterilere sunuluyor.





PVH hakkında

PVH, 135 yılı aşan geçmişinden günümüze zengin Amerikan mirasına sahip şirketleri ve markaları geliştirmeyi ve büyütmeyi başarmış, dünyanın en büyük hazır giyim şirketlerinden biri haline gelmiştir. 40’tan fazla ülkede faaliyette bulunan 35.000’i aşkın iş ortağıyla çalışan grubun cirosu 8 milyar $’dan fazladır. İkonik CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s ve Olga markalarının yanı sıra dijitale odaklı True & Co. iç giyim markasını bünyesinde barındıran grup, bunlara ilave olarak yerel ve uluslararası ölçekten tanınan çeşitli markaların kendi ve lisanslı ürünlerinin pazarlamasını da yapmaktadır.

* Speedo markasının lisansı, Kuzey Amerika ve Karayipler için daimi olarak Speedo International, Ltd. firmasından alınmıştır.

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