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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>TOMMY HILFIGER, İlkbahar 2018 Sezonu İçin TOMMYNOW ile Milano'ya Geliyor

TOMMY HILFIGER, İlkbahar 2018 Sezonu İçin TOMMYNOW ile Milano'ya Geliyor

21.02.2018 - 16:55 | Son Güncelleme:

New York, Los Angeles ve Londra’da büyük başarı yakalayan TOMMYNOW etkinliği, İlkbahar 2018 sezonunda deneysel “Gördüğünü Al” defile formatını Milano’ya getirerek dünya turuna devam ediyor. Koleksiyon ürünlerinin henüz podyumdayken direkt olarak satın alınabildiği TOMMYNOW etkinliğinde; ikinci kez kadın ve erkek koleksiyonlarını birlikte sunulurken ‘TommyXGigi’ kapsül koleksiyonu da tanıtılacak.

25 Şubat tarihinde düzenlenecek olan İlkbahar 2018 TOMMYNOW defilesi ile Milano Moda Haftası’nın kapanışını yapacak olan Tommy Hilfiger, bu deneysel defileleri dünya çapında yeni şehirlere ve izleyici kitlelerine ulaştırma konusundaki kararlığını gözler önüne seriyor. Sonbahar 2016 sezonu için New York’ta düzenlenen “Tommy Pier”, İlkbahar 2017 sezonu için Los Angeles’taki “TOMMYLAND” ve son olarak Sonbahar 2017 sezonu için Londra’daki ikonik konser mekânı Roundhouse’ta gerçekleştirilen “ROCKCIRCUS” defilelerinin ardından TOMMYNOW, Milano’daki moda severleri büyülemeye hazırlanıyor.

TOMMY HILFIGER, İlkbahar 2018 Sezonu İçin TOMMYNOW ile Milanoya Geliyor

Başarının mimarı Tommy Hilfiger, TOMMYNOW ile ilgili olarak: “TOMMYNOW ile ilgili vizyonum, defile deneyimini dünya çapında yeni izleyici kitlelerine yaşatabilmemizi sağlayacak ve gezici hale getirebileceğimiz küresel bir platform yaratmaktı. Moda, eğlence ve pop kültürü moda severler etrafında tasarlanan deneyimler, performanslar ve ilham verici etkileşimlerle kombine ediyoruz. Dünyanın en önemli moda başkentlerinden biri olan Milano, bir sonraki TOMMYNOW etkinliğimizi kutlamak için ideal şehir olacak.” açıklamasında bulundu.

 TOMMY HILFIGER, İlkbahar 2018 Sezonu İçin TOMMYNOW ile Milanoya Geliyor

İlkbahar 2018 TOMMYNOW defilesinde HILFIGER COLLECTION kadın ve erkek giyim koleksiyonlarından görünümlerin yanı sıra TOMMY HILFIGER kadın giyiminin küresel marka elçisi ve dünyaca ünlü süper model Gigi Hadid ile dördüncü işbirliği olan TommyXGigi 2018 İlkbahar koleksiyonu da moda severlerin beğenisine sunulacak. Podyumdaki tüm tasarımlar, yetmişten fazla ülkedeki TOMMY HILFIGER mağazaları ve tommy.com, seçili toptan iş ortaklarının yanı sıra sosyal medya, alışveriş yapılabilen canlı yayın akışı ve artırılmış gerçeklik özelliğini podyuma taşıyan yenilikçi resim tanımalı ticaret uygulaması TOMMYNOW SNAP, ayrıca Facebook Messenger üzerindeki yapay zeka destekli TMY.GRL ve TMY.BOY konuşan ticaret robotu gibi tüm kanalların oluşturduğu, anında alışveriş yapılabilen bir ekosistem aracılığıyla satışa sunulacak.

 TOMMY HILFIGER, İlkbahar 2018 Sezonu İçin TOMMYNOW ile Milanoya Geliyor

Tommy Hilfiger hakkında

Aralarında TOMMY HILFIGER ve TOMMY JEANS’in de bulunduğu bir marka portföyüne sahip olan Tommy Hilfiger, lüks giyim, tasarım ve yaşam tarzı ürünleri alanında dünyanın en tanınmış gruplarından biridir. Grup, erkekler için tailored ve spor giyim koleksiyonları, kadınlar için hazır ve spor giyim koleksiyonları, çocuk giyim, denim, iç giyim (bornoz, ev ve uyku giyim dahil), ayakkabı ve aksesuar alanında üstün kaliteli ürünlerin tasarımına ve pazarlanmasına odaklı faaliyet gösteriyor. Ayrıca seçkin lisansörleri aracılığıyla gözlük, saat, parfüm, golf ve yüzme gibi sporlar için özel giysiler, çorap, küçük deri eşyalar, ev eşyaları ve valiz gibi tamamlayıcı yaşam tarzı ürünleri sunuyor. TOMMY JEANS ürün grubunda kadın ve erkekler için blucin ve ayakkabılar, aksesuar ve parfümler yer alıyor. TOMMY HILFIGER ve TOMMY JEANS markaları altında satılan ürünler, TOMMY HILFIGER ve TOMMY JEANS mağazalarından, seçkin çok katlı mağazalardan ve diğer online kanallardan oluşan geniş bir ağ aracılığıyla ve ayrıca tommy.com üzerinden dünyanın her yanında müşterilere sunuluyor.

 TOMMY HILFIGER, İlkbahar 2018 Sezonu İçin TOMMYNOW ile Milanoya Geliyor

PVH hakkında

PVH, 135 yılı aşan geçmişinden günümüze zengin Amerikan mirasına sahip şirketleri ve markaları geliştirmeyi ve büyütmeyi başarmış, dünyanın en büyük hazır giyim şirketlerinden biri haline gelmiştir. 40’tan fazla ülkede faaliyette bulunan 35.000’i aşkın iş ortağıyla çalışan grubun cirosu 8 milyar $’dan fazladır. İkonik CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s ve Olga markalarının yanı sıra dijitale odaklı True & Co. iç giyim markasını bünyesinde barındıran grup, bunlara ilave olarak yerel ve uluslararası ölçekten tanınan çeşitli markaların kendi ve lisanslı ürünlerinin pazarlamasını da yapmaktadır.

TOMMY HILFIGER, İlkbahar 2018 Sezonu İçin TOMMYNOW ile Milanoya Geliyor

 

* Speedo markasının lisansı, Kuzey Amerika ve Karayipler için daimi olarak Speedo International, Ltd. firmasından alınmıştır.

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