Edis ve Head&Shoulders’tan yaza damga vuracak efsane şarkı!

Dünyanın 1 numaralı şampuanı* Head&Shoulders, başarılı şarkıcı Edis Görgülü ile ortaya koyduğu şarkıda, gençlere özgüven aşılamaya devam ediyor. Sözleri Edis’e ve Onur Özdemir’e ait olan ve yaza damgasını vurmaya hazırlanan şarkının prodüktörlüğünü Ozan Çolakoğlu yaptı.



Head&Shoulders için motive edici, dinamik ve gençleri harekete geçirecek bir parça hazırlayan Edis, klibindeki cesaret ve özgüven temasıyla, gençlere; kalıplaşmış düşüncelerden kurtulduklarında ve kendilerine güvenip asla pes etmeden mücadele ettiklerinde başarılı olabileceklerinin mesajını veriyor. Edis bu yaz ‘Efsane Sensin’ dediği bir yaz şarkısı ile gençleri dans etmeye ve kalıpları kırmaya davet ediyor.



Kendine özgü dans figürleri ve basketbol sahneleri ile gençlere ilham verecek olan klip, Sarıyer’e yakın bir sahilde, 12 saat süren çekimlerle gerçekleştirildi. Yönetmen koltuğunda ise Gülşen Aybaba yer alıyor. Görüntü Yönetmenliğini ise Murat Akay’ın üstlendiği filmde, Edis’in dans sahnelerinin yaratım süreci başarılı Koreograf Enes Abdulla tarafından gerçekleştirildi.