Bu kez birlikte gittiler

Yazar Metin Hara ile iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± haberleriyle gÃ¼ndeme gelen Ã¼nlÃ¼ model Adriana Lima 3 gÃ¼n Ã¶nce tekrar ABDden TÃ¼rkiyeye geldi. Adriana Lima daha Ã¶nceki geliÅŸinde ABDye yalnÄ±z dÃ¶nÃ¼nce birlikteliÄŸinin reklam olduÄŸu gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Bu kez beraber THYye ait bir uÃ§akla Ä°stanbuldan New Yorka giden Lima ve Hara Ã§ifti gÃ¶zlerden uzak kalmak iÃ§in AtatÃ¼rk HavalimanÄ± DÄ±ÅŸ Hatlar gidiÅŸ terminali yerine Genel HavacÄ±lÄ±k terminalini kullanmayÄ± tercih etti.



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Lima ve Hara, Genel HavacÄ±lÄ±k terminalinin Ã¶zel VÄ°P salonunda uÃ§aÄŸÄ±n 45 dakika gecikmeye girmesi Ã¼zerine bir buÃ§uk saatten fazla beklediler. Bu sÃ¼re iÃ§inde Lima ve HaranÄ±n sohbet ettikleri ve samimi pozlar verdikleri gÃ¶zlendi.



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Adrina Lima ve Metin Hara Ã§ifti 13.30da kalkmasÄ± gereken ancak gecikme nedeniyle 14.15â€™te kalkan uÃ§aklarÄ±na Genel HavacÄ±lÄ±k terminalinden TGSye ait Ã¶zel bir VÄ°P minibÃ¼sÃ¼ ile geldiler. Burada 5 kiÅŸilik TGS personeliyle apronda uÃ§aÄŸa alÄ±narak ABD'ye uÃ§tular.

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