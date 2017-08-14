Adriana ile Metin kavuştu!

Yazar Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima, 5 günlük Bodrum tatilinin ardından New York'a dönmüştü.

Adriana Lima'nın eski bir arkadaşını evinde misafir etmesi çiftin ayrıldığı iddialarını gündeme taşıdı.

Çıkan haberlerin ardından Lima, sosyal medaya hesabında açıklama yaptı ve "Aşkım Metin ile hakkımızda dönen dedikoduları duydum. Yanımdaki adam eşcinsel arkadaşım Miltiadis. Evet eşcinsel ve ailemin bir parçası. Sizden ricam Metin ile mutlu olduğumuzu ve aşk yaşadığımızı kabul etmeniz." dedi.

Metin Hara ise sessizliğini bu sabah Instagram'da paylaştığı fotoğrafla bozdu.

Sevgilisi için New York'a giden Hara, fotoğrafın altına “Sadece bir gülümsemeye tanık olmak için...” notunu düştü.

"SENİ TÜM RUHUMLA SEVİYORUM"

Lima bu romantik paylaşıma kayıtsız kalamadı. İngilizce yazan Lima “Gülüşüm seninle en mutlu. Seni tüm ruhumla seviyorum”