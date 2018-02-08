Adres beyanı işleminde hangi yollar izlenebilir? İnternetten adres beyanı nasıl yapılır?

Adres beyanı işleminde bulunmak isteyen vatandaşlar hangi yasal işlemleri yapması gerektiği konusunda bilgi almak istiyor. Bu konudaki merak edilen seçenekleri ve en çok sorulan soruları haberimizde derledik. İşte adres beyanı için yapılması gereken işlemler ve internetten adres beyanı yapmak için izlenmesi gereken adımlar

Adres beyanında bulunmak için istenilen belgeler nelerdir?

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5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde adres bilgilerinin sağlıklı ve güncel tutulması amacıyla;

a) Beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belge istenmez.

b) Daha önce beyan edilmiş bir adresin birlikte oturma gerekçesiyle bir başka kişi tarafından beyan edilmesi halinde, ilgilinin hali hazırda o adreste oturan kişi ile birlikte müracaatı istenir. Birlikte müracaatın mümkün olmaması durumunda, adreste hali hazırda oturan kişinin apartman-site yöneticisi, lojman idaresi sorumlusu veya muhtar tarafından birlikte oturulduğuna ilişkin yazılı beyanı kabul edilir.

c) Beyan edilen adresin daha önce bir başkası tarafından beyan edilmiş olması nedeniyle halen dolu olarak gözükmesi durumunda; adres beyanında bulunan kişiden beyanını teyit edici elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası gibi belgeler istenir.​​

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinden adres sorgulanabilir mi?

​Kişilerin ve adreslerinin sistemde kayıtlı olup olmadığı http://adres.nvi.gov.tr web adresinden sorgulanabilir.​​

Muhtarlıklara adres beyanı bildirme yükümlülüğü var mıdır?

​5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunun 5 inci maddesi, 6 ıncı maddesinin (a) ve (d) bentleri, 8 inci maddesi, 16 ıncı maddesi ve 17 nci maddesinde yer alan “8” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup, bu çerçevede adres bildirimlerinin muhtarlıklara bildirilmesi yükümlülüğü bulunmamaktadır.​

İnternet üzerinden adres beyanı nasıl yapılır?

TURKCELL ya da TÜRK TELEKOM operatörü ile mobil imza sözleşmesi yapılmak suretiyle ya da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından edinilmiş geçerli ve nitelikli bir elektronik sertifikanın olması halinde https://nvi.gov.tr sayfası “Elektronik İmza İle Adres Beyanı” sayfasından adres bildirimi yapılabilir.

Adres değişiklik bildirimi hangi kurumlara yapılır?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 ve 51 inci maddeleri uyarınca, yerleşim yeri adres değişiklikleri yirmi iş günü içinde nüfus müdürlüklerine, adrese dayalı hizmet 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 ve 51 inci maddeleri uyarınca, yerleşim yeri adres değişiklikleri bildirimi yirmi iş günü içinde nüfus müdürlüklerine, adrese dayalı hizmet veren kurumlara (su idaresi gibi) ya da dış temsilciliklere yapılır.