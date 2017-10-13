Adres aynı, konsept farklı

Tomtom Design Management İcra Kurulu üyeleri Hakan Kodal, Bahar Korçan, Serra Arıkök ve Ayşegül Temel inisiyatifinde hayata geçirilen ve Beyoğlu Belediyesi himayesinde düzenlenen organizasyonda Tescilli Markalar Derneği de ‘Tasarım Ödülleri’ verecek. Yenilikleriyle tasarım dünyasını Tomtom Mahallesi’ne taşıyacak olan etkinlikte moda, mücevher, aksesuar, mobilya, seramik, grafik, kumaş, kağıt, aydınlatma, teknoloji, gibi sektörlerden 100’ün üzerinde marka ve tasarımcı yer alacak.

Organizasyonda birçok yenilik de var: Bunların içinde en heyecan vericisi Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markaları da özel projeleriyle etkinliğe dahil olmaları. Etkinliğin ana sponsoru ‘Türkiye’nin Ödeme Sistemi Troy’ yerel değerleri sahiplendiği özel proje geliştirdi. ‘Pupa Apple’ bir ‘techno corner’ ile ziyaretçileri Apple tasarım dünyası ile buluşturacak, ‘H&M x Erdem’ teaser ile sürpriz bir deneyim sunacak. Ünlü markalar özel projeler ile yer alacak: ‘Vakkorama Gadget Shop’, ‘Vespa Green Box’, ‘İnci Tasarım’ Tomtom Sokakta özel koleksiyonu, ‘Divarese 50’ler’ bunlardan bazıları.

Talihliler Milano yolcusu

Geliştirilen sanat alanı yine 50’nin üzerinde eserle ziyaretçilere açılacak. Tomtom Kırmızı’da ek olarak bir katı da dekorasyona ayırıldı. 6 oda 6 marka projesi ile global dekorasyon tasarım markaları işleri sergilenecek. Müzik ve lezzet de etkinliğin ayrılmaz bir parçası: Nardis Jazz Club, Tomtom’da iki gece caz performansı sergileyecek. Le Cordon Bleu lezzetin tasarımı ve sunumu üzerine iki workshop ile projeye dahil oluyor. Ayrıca 19-22 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerin ‘Kendini İzle’ temasını en iyi anlatan video ve fotoğraf paylaşımları içinden seçilecek iki kişi Pegasus işbirliğiyle Milano Tasarım Haftası’na gidiş dönüş uçak bileti kazanacak.