Adrenalin zamanı

ÖĞRENCİLERİN yılın ilk karnesini almasıyla sömestr tatili resmen başladı. Çok yoğun geçen bir eğitim döneminde öğrenciler, iki hafta boyunca tüm streslerini atacak. Aileler ise çocuklarının bir sonraki döneme hazırlanması ve keyifli bir iki hafta geçirmesi için planlarını yaptı. İçinde bulunduğumuz aylar kış olunca tabii ki ön plana kayak tatilleri çıkıyor. Kimisi Türkiye’nin popüler kayak merkezleri tüm hazırlıklarını tamamladı. Teknoloji şirketleri ise kullanıcıların kayak tatillerini daha keyifli hale getirmek için yeni ürünleri tüketicilerin beğenisine sunmaya başladı. Snowboard veya kayak yaparken kullanıcıların yaşadıkları adrenalin dolu dakikaları katlayacak olan bu yeni teknolojik oyuncaklar, birçok kategorideki üründe görülüyor. Video kaydetme, müzik dinleme ve arttırılmış gerçeklik teknolojileri akla gelen ilk örnekler arasında. Biz de bu hafta kayak tatillerinde kullanılan teknolojik ürünleri bir araya getirdik.

ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİKLİ GÖZLÜK

- Gerçek dünya ile sanal dünyayı birleştiren teknoloji arttırılmış gerçeklik (augmented reality - AR) kayak için geliştirilen kasklarda kullanılmaya başlandı. Özellikle snowboard sevenler için devrim niteliğinde olan bu yeniliğe en iyi örneklerin başında ‘RideOn’ var. Gözlüğün yanında cama içerikleri yansıtması için bir projektör bulunan kaskın Android işletim sistemiyle çalışıyor. Bluetooth ile akıllı telefonlara bağlanan model, telefonlardaki birçok içeriği kask camına yansıtıyor. Bu sayede kullanıcılar, akıllı telefonlarına gelen tüm bildirimleri kask camından takip edebiliyor. Başka bir deyişle kayak yapanların akıllı telefonlarını ceplerinden çıkarmasına gerek kalmıyor. Tek şarjla 6 saatlik bir kullanım sunan RideOn’un üzerinde yer alan kamerayla HD olarak 3 saatlik video çekilebiliyor. 899 dolar

FULL HD VİDEO KAYDI YAPIYOR





- KAYAK gözlükleriyle aksiyon kameralarını birleştiren bir çözüm sunan Liquid Image şirketinin geliştirdiği Apex model, kullanıcıların rahat rahat kayak yaparken aynı anda video çekmesini de sağlıyor. Modelin üzerinde yer alan kamera 12 megapiksel çözünürlüğe sahip ve Full HD çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. 720p çözünürlükte saniyede 60 kare yakalama özelliği ise kameranın öne çıkan özelliklerinden. Buna ek olarak sürekli fotoğraf çekim modu, kayıt esnasında titreşim önleme, rüzgar sesi engelleme ve otomatik beyaz dengesi ayarlama özellikler modelde dikkat çekiyor. Ayrıca 135 derecelik kayıt açısı sayesinde tüm detayları da yakalayabileceksiniz. 1.199 TL

DAHA KALİTELİ ÇEKENİ YOK





- SONY, geliştirdiği profesyonel aksiyon kamerası modeli ‘RX0’ ile dikkat çekiyor. Sony RX0’ın en büyük farkı üzerinde bulunan sensörü. ZIESS’ın 1 inçlik sensör büyüklüğüne sahip olan model, 21megapiksellik çözürlük sunuyor. En önemlisi ise çekim kalitesi. Model, Full HD çözünürlükte saniye 1000 karelik video kaydı gerçekleştirebilirken, 4K çözünürlükte ise saniyede 60 karelik videoların üstesinden geliyor. Kısacası kullanıcılar yaptıkları çekimlerde en önemli anların tüm detaylarını yakalayabilecek. Ayrıca model, 10 metre kadar suya ve 2 metreden düşmeye kadar dayanıklı. 3 bin 299 TL

KABLOSUZ KULAKLIK BANDI





- Adrenalin üst seviyede olduğu kış sporları müziksiz olmaz. Bu alanda birçok farklı kulaklık modeli var. Kask kullanırken büyük kulaklıkları takmak oldukça güç olabiliyor. Bunun için kafa bandı şeklinde geliştirilen kulaklık modelleri bulunuyor. Spor yapanlar için kaliteli ve özel materyallerle SBS’nin geliştirdiği kablosuz kulaklık bandında, görüşmeler için açma-kapama, ses kontrol tuşları ve ayrı mikrofonu bulunuyor. Modelin şarj ömrü ise 4 saate kadar çıkıyor. 110 TL

ISITMALI ÇORAP

- Yerli şirket Alfaheat tarafından geliştirilen, ısıtmalı çorap, kayak yaparken ayaklarınızın üşümemesini sağlıyor. Ayakların farklı bölgelerini ısıtmak için 3 farklı ısı pedi bulunan model, taşınabilir batarya ile çalışıyor. Ayakları 40 dereceye kadar sıcak tutuyor. Bataryaların şarjı ise 6 saate kadar dayanabiliyor. 149.90 TL