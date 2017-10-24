Adobe'un yapay zekası resimleri renklendiriyor!

Siyah-beyaz resimleri renklendirmek hep istediğimiz bir şeydir. Ama bugünün teknolojisiyle bile bunu belli bir derece Photoshop bilgisi olmadan ve uğraş vermeden yapmak şimdiye kadar pek mümkün değildi. Şimdi ise Adobe, siyah beyaz resimleri sadece saniyeler içerisinde siyah beyaz hale getiren bir yapay zekâ geliştirdi! Firmanın Perşembe günü gerçekleştirdiği Adobe MAX 2017 etkinliğinde, araştırmacı bilim insanı Jingwan Lu, siyah-beyaz resimlere sadece renk eklemekle de kalmayan, aynı zamanda gölgelendirme ve doku ekleyen Project Scribbler'i tanıttı.





Scribbler (tam tercümesi "Karalamacı"), görselleri otomatik olarak geliştirmek için Adobe'nin Sensei derin öğrenme platformunu kullanıyor. Araştırmacılar, on binlerce siyah beyaz ve renkli resmi kullanarak programı insan yüzünün çeşitli kısımları hakkında eğittiler. Program iki çeşit resmi karşılaştırarak ne kısımları renklendirmesi gerektiğini anladı (mesela dişleri renklendirmiyor).

Scribbler'ın yapabildiklerinin hâlâ sınırları var. Örneğin, şu an için sadece yüzleri boyayabiliyor, vücutları ve sahnenin tamamını renklendiremiyor. Yine de, normalde böyle resimleri isabetli şekilde renklendirmek için saatler harcaması gereken çizer ve editörler için bu teknoloji çok işe yarayacaktır. Scribbler bağımsız bir program olarak hâlâ geliştirme aşamasında ve tıpkı Adobe VoCo aracı gibi, şu an için firmanın hiçbir Creative Cloud uygulamasına entegre edilmiş değil.



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