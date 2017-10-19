Adobe'dan yepyeni bir yazılım: Lightroom CC

Adobe, bulut tabanlı Lightroom hizmeti için büyük bir güncelleme yayınladığını duyurdu. Yeni sürüm, mobil cihazları merkeze alan resim yakalama, düzenleme ve paylaşma özelliklerine odaklanıyor.

Yenilikle birlikte Lightroom CC'nin adı, Lightroom Classic CC olarak değişiyor. Yeni bulut tabanlı Lightroom CC hizmeti ise Lightroom'a erişimi kolaylaştırmayı, fotoğraflarınıza her yerden ulaşıp düzenlemenize olanak tanımayı amaçlıyor. Lightroom CC, Classic'e kıyasla daha düzenli bir kullanıcı arayüzü sunuyor ve Adobe'ye göre mobilde, masaüstünde ve web üzerinde tam çözünürlüklü resimler üzerinde güçlü düzenleme işlevleri sunuyor.

Lightroom CC, şu an Photoshop ve Lightroom'u güçlendiren aynı resim düzenleme teknoloji üzerine kurulu. Yeni arayüz, işlevlere basit kaydırma çubukları, ön ayarlar ve hızlı ayarlama araçlarıyla ulaşmanızı sağlıyor.





Lightroom Classic CC'de de önemli güncellemeler var. Bunlar arasındaki Embedded Preview işlevi, çok sayıda fotoğraf arasında kaydırmayı ve fotoğraf seçmeyi eskisinden çok daha hızlı hale getiriyor. Yeni düzenleme araçları arasında yeni Color Range ve Luminance Masking var.

Lightroom CC, Photoshop, mobil ve web için Lightroom, Adobe Spark ve 1TB'lık bulut depolama hizmetinin fiyatı, İngiltere için aylık 16,64 sterlin. Creative Cloud Photography müşterileri, aynı üyeliği ilk yıl için 12,48 sterline alabiliyorlar.



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