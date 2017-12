Adnan Şenses, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı

Yakın dostu Selami Şahin de Adnan Şenses’in anma törenine katılmak için kabrine geldi. Şahin, Şenses’in kabri başında dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu. Ailesinin, sevenlerinin ve sanatçı dostlarının katıldığı anma töreninde, Şenses’in kızı Arzum Şenses Alkuş duygusal anlar yaşadı.

KIZI SİTEM ETTİ



Törende konuşan Adnan Şensen'in kızı Arzum Şenses,”Duygular her zamanki gibi aynı değişen bir şey yok. Acı her zaman için acı geçmez 'baba' çünkü. Sonuçta aynı parça aynı kan. Zor Allah kimseye vermesin ne o hastalıktan ne de böyle ölümden ama o her zaman benim için yaşayacak ve yaşıyor da yani. Hiçbir zaman kabul etmiyorum öldüğünü” ifadelerini kullandı.

'ONLAR DA BİR GÜN ÖLECEK'



Anma törenine sanat camiasından çok az kişi katılmasına sitem eden Arzum Şenses,”Gelen de sağ olsun gelmeyen de sağ olsun. Onlar da bir gün ölecek. Onlar da bir gün toprak olacak yani hiç kimse bu dünyada kalmayacak. Takdir onların bilemem Allah bilir. Biz görevimizi yapıyoruz sadece babamın tek istediği "hayata beni tek düşünmeleri her zaman beni yaşatmalarını isterim " derdi. Tek istediği oydu bende onu elimden geldiği kadar yaşatmaya çalışacağım” şeklinde konuştu.



“Böyle bir günde bende şaşkına döndüm”



“Böyle bir günde bende şaşkına döndüm” diyen Selami Şahin,”Üzülmemek elde değil. Üzüntü hiç bir şeyi geri getirmiyor. Gidenden bir haber yok. O bizim için çok önemlidir. Kalbi ruhu 1968 yılından beri biz dosttuk ne anılarımız ne günlerimiz var. Gerçekten bir çok arkadaşın gelmesi gerekirdi bence. Kimseye karşı değilim kimseye sitem etmem. Böyle bir günde ben de şaşkına döndüm”diye konuştu.



Annesinin babasının mezarını da ziyaret ettiğini söyleyen Şahin ”Üzülmemek el de değil annemin babamın mezarı da caminin yanında gittim fatiha okudum hüngür hüngür ağladım. Maalesef istediğin kadar üzül göz yaşı ölüyü yakarmış dua okuyacaksın hayrat yapacaksın” dedi.



“25 senelik hayat arkadaşımı kaybettim”



Eşi Lale Şenses ise “25 senelik hayat arkadaşımı kaybettim. Seneler geçse de acısı azalmıyor daha çok artıyor. Daha çok yokluğunu hissediyorsun. Gerçek dostlar işte böyle günde belli oluyor. Allah razı olsun onlardan. O herkesin anmasına giderdi” dedi.