Adnan Koç korkutmaya devam edecek

Rusya’da yayınlanan “Doğu Batı” dizisinin başrol oyuncusu olan ve “Rusya’nın Kıvanç’ı” olarak tanınan Adnan Koç; “Serinin 3. filmindeki Orhan karakterinin yansıttığı aşık ve fedakar adam çizgisinin dışında Siccin 4’te daha farklı ve daha güçlü bir Orhan var. Bol sürprizli ve olağanüstü bir kurguda ben Orhan'ın duruşundan çok etkilendim, umarım seyirciyle de bu etkileşim olacaktır” ” derken, 1 Eylül’deki vizyon tarihini merakla beklediğini söyledi.

BAŞARININ SIRRI ÖZGÜRLÜK ALANI

Siccin 3’te oynarken filmin yönetmeni korkunun ustası Alper Mestçi’yle çok iyi bir iletişim kurduğunu belirten Koç; “Bu iletişimimiz hiçbir zaman kopmadı, sürekli görüşme halindeyiz. Serinin 4. filmiyle ilgili fikir alışverişlerimiz oldu. Ben Alper hocanın bu anlamda oyuncuya tanıdığı özgürlük alanından çok memnunum. Siccin serisindeki en büyük başarının da Alper hocanın oyuncularına tanıdığı özgürlük alanı olduğuna inanıyorum” dedi.