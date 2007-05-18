Adnan Hoca'ya "örgüt" suçlaması

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, kamuoyunda “Adnan Hoca” olarak tanınan Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 18 sanık hakkındaki davanın zaman aşımından ortadan kaldırılmasına ilişkin yerel mahkeme kararını bozdu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre daire, “Adnan Hocacılar Grubu” Davası ile ilgili temyiz incelemesini karara bağladı.

Delil durumuna göre Adnan Oktar'ın çıkar amaçlı suç örgütünün kurucusu ve lideri olduğuna işaret eden yüksek mahkeme, diğer sanıklardan Fırat Develioğlu, Emre Nil, F.T, Uğur Örmen, Alev Ulaşoğlu, Meltem Arıkan, Hatice Tijen Özdemir, Halil Hilmi Müftüoğlu, Hasan Basri Güner, Ufuk Özturgut, Korkut Yasa, Kartal İş, Levent Aksu, Tarkan Yavaş, Adnan Tınarlıoğlu, Ergin Alacadağ ve Mustafa Kemal Gül'ün ise örgütün yöneticisi olduklarını ve örgüt adına faaliyette bulunduklarını kaydetti.



SUÇ ÖRGÜTÜ VAR



Yüksek mahkeme, bu kişilerin grup olarak bir araya geldiklerini, basın-yayın kuruluşları üzerinde nüfuz elde etme, kendilerine ve başkalarına haksız çıkar sağlama, destekledikleri kişi ve siyasi partilerin seçimlerde oy elde etmesi için zor ve tehdit uygulamak suretiyle yıldırma, korkutma ve sindirme gücü kullanarak suç işlemek amacıyla örgüt kurduğunu belirtti.



"FOTOMONTAJLA ŞANTAJ YAPIYORLAR"



Örgütteki erkek üyelerin “kardeşler”, bayan üyelerin ise “bacılar” adı altında örgütlendiğine değinilen yüksek mahkeme kararında, Develioğlu, Nil, Terkoğlu ve Örmen'in erkek üyelerden, Ulaşoğlu, Arıkan ve Özdemir'in ise kadın üyelerden sorumlu olarak Oktar'ın talimatları doğrultusunda örgütü yönettikleri ifade edildi.

Daire kararında, “sanıklardan Develioğlu, Müftüoğlu, İş, Yasa ve Özturgut'un grup hakkında yayın yapan gazeteciler hakkında cinsel sapıklık içinde oldukları, eşlerini pazarladıkları ve uyuşturucu kullandıkları” şeklinde incitici ve küçük düşürücü yazılar yazdıkları, fotomontajlı fotoğraflarını resmi kurumlara ve bu kişilerin yakın çevresine gönderdikleri kaydedildi.



Örgütün, söz konusu gazetecileri yıldırmak suretiyle aleyhlerinde haber yapılmasını engellemeye yönelik faaliyet yürüttüğü, diğer gazetecilere de gözdağı vererek, nüfuz elde edilmesinin amaçlandığı belirtildi.



"CİNSEL ANLAYIŞLARI İÇİN KÜÇÜK KIZLARI GRUBA KATIYORLAR"



Kararda, “Örgüt yöneticisi ve örgüt adına faaliyette bulunanların, Oktar'ın belirlediği kurallarla uyguladıkları farklı cinsel anlayışlarını devam ettirebilmek için yaşı küçük çocukların da bulunduğu kızları lüks yaşam tarzıyla etkileyip gruba kattığı, ayrılmak isteyenlere karşı gizli kamera görüntülerini kullandıkları anlaşılmıştır” denildi.



Kararda, bu eylemlerin 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nda baskı, cebir ve şiddet kullanarak çıkar amaçlı örgüt kurma ve yönetme suçunu düzenleyen 1. maddesi kapsamına girdiğinin sabit olduğu kaydedildi.



Bu suç yönünden aralarında Oktar'ın da bulunduğu 18 sanık hakkında zaman aşımı süresinin dolmadığına işaret eden yüksek mahkeme, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını oy birliğiyle bozdu.



Yüksek mahkeme, örgüt üyesi olmak suçu yönünden 17 sanık hakkında zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın ortadan kaldırılması kararını ise onadı.



İDDİANAME



Kaldırılan İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ana davanın iddianamesinde, sanık Adnan Oktar'ın 4 kez “tehditle menfaat sağlamak” ve “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçlarından dolayı 7 ile 18 yıl arasında ağır hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Diğer sanıklar hakkında ise 6 ay ile 16 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.