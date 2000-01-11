Adnan Hoca ve müritleri hakkında 6 ay ila 16 yıl arasında değişen oranlarda hapis istemiyle dava açıldı

Açıklamada, Adnan Oktar ile diğer 34 sanık hakkında, “Çıkar amaçlı örgüt kurmak“, „tehdit ile menfaat sağlamak“, “çıkar amaçlı örgüte yardım ve yataklık etmek“ suçlarından toplam 6 aydan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı bildirildi.

İstanbul DGM Cumhuriyet Savcısı Ahmet Gürses tarafından hazırlanan iddianamede, Bilim Araştırma Vakfı fahri Başkanı Adnan Oktar’ın, „Tehdit ile menfaat sağlamak“ suçunu düzenleyen TCK.’nın 192/1 maddesince 4’er kez uygulanmak üzere ve “4422 sayılı Çıkar Amaçlı Örgütlerle Mücadele Kanunu„nun 1 ve 4. maddeleri gereği “çıkar amaçlı örgüt kurmak“ suçundan toplam 6 ile 16 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, diğer sanıklar Fırat Develioğlu, Emre Nil, Halil Hilmi Müftüoğlu, Mustafa Kemal Gül, Hasan Basri Güner, Uğur Örmen, F.T, Ufuk Özturgut, Hatice Tijen Öztemir, Alev Ulaşoğlu, Meltem Arıkan, Korkut Yasa, Burak Abacı, Kartal İş, Turgut Aksu, Altuğ Müştak Berker, Burak Sanver, Seçim Köse, Tarkan Yavaş, Ali Suat Kütahnecioğlu, Tolga Horoz, Adnan Tınarlıoğlu, Emre Çalıkoğlu, Bahaettin Selçuk Hazineci, Atilla Menevşe, Mesut Soltay, Muhammed Cihat Gündoğdu, Mehmet Murat Atmaca, Murat Terkoğlu, Gökalp Barlan ve Ersin Alacadağ hakkında da aynı suçlardan 6 ile 16 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.

Sanıklar Esragül Efeoğlu ve Hüseyin Avni Cem Yücel’in de, „Cürüm işlemek amacıyla oluşturulan teşekküle yardım ve yataklık etmek“ suçundan TCK’nın 314. maddesi gereği 6 ay ile 1’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, diğer sanık Bekir Murat Sarıaslan’ın ise „Tehdit ile menfaat sağlamak“ suçundan TCK’nın 192/1. maddesinin 2 kez uygulanması ve „Cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak“ suçundan TCK’nın 313/1. maddesi gereği cezalandırılması öngörülüyor.

Sanık Bekir Murat Sarıaslan’ın “4450 sayılı Pişmanlık Kanunu„nun 1. maddesinden yararlandırılması da talep ediliyor.

Açıklamada, hazırlık soruşturması sonucunda, 58 sanık hakkında „takipsizlik“ kararı verildiği, yakalanamayan ve hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılan 4 sanık hakkında hazırlık evrakının ise ayrılarak soruşturmaya devam edildiği bildirildi.

Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde başlanacak.