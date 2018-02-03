Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Adnan Hoca maddesi

Adnan Hoca maddesi

ANKARA
03.02.2018 - 07:49 | Son Güncelleme:

UZUN süredir üzerinde çalışılan ve ekonomide birçok alanı birden düzenleyen torba tasarı, TBMM’ye sevk edildi. Yaklaşık 1 ay içinde Meclis’ten geçip yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemede dikkat çeken maddeler var. Onlardan biri de kamuoyunda Adnan Hocacılar olarak bilinen gruba yönelik...

Lisanslı yayın kuruluşları internet sitesinden yayın yapabilecekler. Ancak bunun için ayrıca lisans almaları gerekecek, lisans almayan kuruluşların yayınları ise sulh ceza hakimince engellenebilecek. Söz konusu maddenin kamuoyunda Adnan Hocacılar olarak bilinen grubun yayınlarıyla ilgili olduğu belirtiliyor. Son dönemde A9 kanalından yapılan yayınlarla ilgili olarak çok sayıda şikayet RTÜK’e iletildi. A9 kanalıyla ilgili incelemeler yürüten RTÜK yetkililerine göre, şikâyete konu olan görüntülerin tamamı YouTube ve sosyal medya üzerinden yayınlanıyor, internet ortamına özel içerik olarak üretiliyor ve bu mecralardan A9 logosuyla yayınlanıyor. TV kanalından ise RTÜK’ün yaptırımına uğrayabilecek içerikte yayınlardan kaçınılıyor. İnternet ortamına yönelik denetim yapamayan RTÜK, Oktar’ın programlarına yaptırım uygulayamıyor.

6 milyon hurda araca ÖTV teşviki6 milyon hurda araca ÖTV teşviki

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Etiketler: Adnan Oktar , torba tasarı , RTÜK
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri