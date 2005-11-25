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    Adnan Hoca davasında zamanaşımı

    Özden ATİK/İSTANBUL
    25.11.2005 - 00:00 | Son Güncelleme:

    Adnan Hoca olarak tanınan Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 35 sanığın cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak, şantaj iddiasıyla yargılandıkları dava, 5 yıllık zamanaşımının dolması nedeniyle ortadan kaldırıldı.

    İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Adnan Oktar, Fırat Develioğlu, Emre Nil, Halil Hilmi Müftüoğlu, Hasan Basri Güner, F.T, Ufuk Özturgut, Alev Ulaşoğlu, Meltem Arıkan, Korkut Yasa, Burak Abacı, Kartal İş, Turgut Aksu, Müştak Berker, Burak Şanlı, Çetin Köse, Tarkan Yavaş ve Adnan Tınaroğlu’nun savunmalarının İstanbul 1 No’lu DGM tarafından 7 Nisan 2000’de alındığını, hiçbir işlem yapılmadığını ve 8 Nisan 2005’te, 5 yıllık zamanaşımının dolduğunu belirterek davanın kaldırılmasına karar verdi.

    Etiketler: haber , yayın , içerik
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