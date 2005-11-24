Adnan Hoca davası zaman aşımından oratan kalktı

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Burak Abacı, Adnan Tınarlıoğlu, Erkan Seyhan, Nuri Özbudak ve Mehmet Murat Atmaca katıldı. Davanın, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 35 tutuksuz sanığı ise duruşmaya gelmedi.



Duruşmada sorgusu yapılan Erkan Seyhan, hakkındaki iddiaları ”uydurma ve karalama” olarak nitelendirerek, Bilim Araştırma Vakfı'nın konferanslarına konuşmacı olarak katıldığını, Darwin Teorisi'ne ilişkin araştırmalarını anlattığını söyledi.



Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Orhan Erbay, Adnan Oktar ile adamı oldukları iddia edilen 34 kişi hakkında 19 müştekinin şikayeti üzerine, kaldırılan İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 10 Ocak 2000 tarihinde dava açıldığını kaydetti.



Sanıkların “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak ve yardım ve yataklık etmek” ile “şantaj” suçlarından cezalandırılmalarının istendiğini belirten savcı Erbay, dava İstanbul 1 No'lu DGM'de sürdüğü sırada mahkeme heyetinin reddedilmesi üzerine heyetin davadan çekildiğini anlattı.



DAVANIN DOLAŞTIĞI MAHKEMELER



Bunun üzerine davaya bakmaya başlayan İstanbul 2 No'lu DGM'nin dosyayı “görevsizlik kararı” ile İstanbul 3 No'lu DGM'ye gönderdiğini, iki mahkeme arasında oluşan uyuşmazlığı inceleyen Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin de 3 No'lu Mahkeme'nin görevli olduğunu bildirdiğini belirten savcı Erbay, sanıklar hakkındaki “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve örgüte üye olmak” suçlarını düzenleyen eski TCK'nın 313. maddesinin DGM kapsamından çıkarılması üzerine dosyanın İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiğini ifade etti.



İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, dava konusu olayların Adnan Oktar'ın Silivri'deki villasında geçtiği gerekçesiyle “görevsizlik kararı” vererek dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiğini belirten savcı Erbay, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nin de olayların Beykoz'daki villada geçtiğini belirterek dosyayı Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiğini anlattı.



Bu mahkemeler arasında oluşan görev uyuşmazlığının giderilmesi amacıyla dosyayı tekrar inceleyen Yargıtay'ın, davaya bakmakla İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevli olduğunu bildirdiğini belirten savcı Erbay, sanık avukatlarının “görevsizlik kararı”nda geçen bazı cümlelerden dolayı İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti'nin reddini istediklerini, heyetin de davadan çekildiğini kaydetti.



Dava dosyasının bu defa İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gittiğini, bu mahkemenin bankacılık suçları konusunda, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ise kaçakçılık suçları konusunda ihtisas mahkemesi olması nedeniyle dosyanın İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiğini anlatan savcı Erbay, mahkemenin davaya ilişkin ilk incelemesini 23 Haziran 2004'te yaptığını ifade etti.



Savcı Erbay, dava süresince Ebru Şimşek ile Fatih Altaylı'nın şikayetlerini sürdürdüğünü, diğerlerinin şikayetlerinden vazgeçtiğini belirtti.



ZAMAN AŞIMI



Davada zaman aşımını kesen son işlemin 2 Haziran 2000 tarihinde ”sanıkların savunmalarının alınması” olduğunu belirten savcı Erbay, davadaki zaman aşımı süresinin 2 Haziran 2005'te dolduğunu kaydetti.



Adnan Oktar ile 34 sanık hakkındaki dava dosyasının bu nedenle ortadan kaldırılmasını talep eden savcı Erbay, ana dava dosyasıyla 2005 yılı içinde birleştirilen 5 sanık hakkındaki davanın ise zaman aşımı süresi dolmadığından ayrılarak sürdürülmesine karar verilmesini talep etti.



Esas hakkındaki görüşe karşı diyecekleri sorulan sanık avukatlarından Fatih Doğan, beraat kararı verilebilecek durumlarda ortadan kaldırma kararı verilemeyeceğini savunarak, beraat kararı verilmesini istedi.

Duruşmaya katılan sanıklar da beraatlerine karar verilmesini talep etti.



Verilen aradan sonra mahkeme heyeti, Adnan Oktar ile 34 sanık hakkında açılan davanın zaman aşımı süresi dolduğundan ortadan kaldırılmasına hükmetti.



Bu sanıklar arasında olan ve bugüne kadar yakalanamayan Mustafa Kemal Gül ile Uğur Örmen hakkındaki yakalama emrinin kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, 2005 yılı içinde birleştirilen 5 sanıklı davanın dosyasının ise ayrılarak sürdürülmesini karara bağladı.



Duruşmayı, Ebru Şimşek'in annesi Rukiye Şimşek ile babası Erdem Şimşek de izledi.



İDDİANAMEDEN



Kaldırılan İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ana davanın iddianamesinde, sanık Adnan Oktar'ın 4 kez ”tehditle menfaat sağlamak” ve “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçlarından dolayı 7 ile 18 yıl arasında ağır hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.



İddianamede, davanın diğer sanıkları Fırat Develioğlu, Emre Nil, Halil Hilmi Müftüoğlu, Mustafa Kemal Gül, Hasan Basri Güner, Uğur Örmen, , Ufuk Özturgut, Hatice Tijen Öztemir, Alev Ulaşoğlu, Meltem Arıkan, Korkut Yasa, Burak Abacı, Kartal İş, Turgut Aksu, Altuğ Müştak Berker, Burak Sanver, Seçim Köse, Tarkan Yavaş, Ali Suat Kütahnecioğlu, Tolga Horoz, Adnan Tınarlıoğlu, Emre Çalıkoğlu, Burhanettin Selçuk Hazineci, Atilla Menevşe, Mesut Soltay, Muhammed Cihat Gündoğdu, Mehmet Murat Atmaca, Murat Terkoğlu, Gökalp Barlan, F.T ve Ersin Alacadağ'ın da 4 kez “tehditle menfaat sağlamak” ve “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak” suçundan 6 ile 16 yıl arasında ağır hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyordu. Esragül Efeoğlu ile Hüseyin Avni Cem Yücel'in de “çıkar amaçlı kurulan suç örgütüne yardım ve yataklık etmek” suçundan 6 ay ile 1'er yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, sanık Bekir Murat Sarıaslan'ın ise 2 kez “menfaat sağlamak” ve “cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak” suçundan 3 yıl ile 8 yıl arasında ağır hapis cezasına çarptırılması öngörülüyordu.

Dava kapsamında 18 Kasım 1999 tarihinde tutuklanan Adnan Oktar'ın İstanbul 1 No'lu DGM'de 4 Ağustos 2000 tarihinde yapılan duruşmada tahliyesine karar verilmişti.