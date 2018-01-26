Adliyenin önünde silahlı kavga

Olay, saat 11.00 sıralarında, Sapanca Adliyesi’nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, adliyeye gelerek bir konu hakkında ifade veren grup ardından dışarı çıktı. Bu sırada,iki araçla adliyenin önüne gelen diğer gruptakiler, ifadeden çıkanlara tüfek ve tabancalarla ateş açtı. Çevredekiler büyük panik yaşarken, husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Adliye ve yanında bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler, hızla olay yerine gelerek kavga eden kişilere müdahale etti. Polisin sona erdirdiği olayda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.





Silahlı kavga sırasında, adliyenin otoparkında bulunan ve yoldan geçen araçların camları ve kaportaları hasar gördü. Bir eczanenin camları da kurşunların isabet etmesi sonucu kırıldı. Olay yerine özel harekat polisleri ve jandarma ekipleri takviye olarak geldi. Roman vatandaşların yoğunluklu yaşadığı mahallede önlemler alındı.

Sapanca Kaymakamı Ali Ada, olay yerine gelerek incelemelerde bulunarak, görevlilerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





