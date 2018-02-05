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    Adliyede Ã¶nÃ¼nde cinayeteÂ  istenen ceza belli oldu

    Aziz Ã–ZEN/Ä°STANBUL
    05.02.2018 - 11:22 | Son GÃ¼ncelleme:

    Kartal'daki Anadolu Adliyesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼len bir cinayet davasÄ±nda iki grup arasÄ±nda yaÅŸanan kavganÄ±n ardÄ±ndan, adliye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±ndaki silahlÄ± saldÄ±rÄ±da Salih Hakyoluâ€™nun (38) Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, BarÄ±ÅŸ GÃ¼ngÃ¶râ€™Ã¼n (37) ise yaralanmasÄ±na neden olan ÅŸÃ¼phelilerle ilgili soruÅŸturma tamamlandÄ±. SavcÄ±lÄ±k, Fahri Keklik ve 3 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda, 9 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame dÃ¼zenledi.

    Adliyede Ã¶nÃ¼nde cinayete istenen ceza belli olduMaltepeâ€™de, 28 AÄŸustos 2016â€™da Ramazan Tosunâ€™un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili davanÄ±n ardÄ±ndan, 24 AÄŸustos 2017â€™de B blok eksi dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ katta bulunan Ã§ay ocaÄŸÄ±nda, tutuksuz sanÄ±k Fahri Keklikâ€™in yakÄ±nlarÄ± ile karÅŸÄ± gruptan olan tutuklu sanÄ±klar Ä°srafil ve Hamza KaÅŸÄ±kÃ§Ä±â€™nÄ±n yakÄ±nlarÄ± ve arkadaÅŸlarÄ± arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. Arbede sÄ±rasÄ±nda baÅŸÄ±na sandalye isabet eden Fahri Keklikâ€™in adamÄ± Yusuf Ã–zmen yaralandÄ±. Polis ekipleri ve Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin mÃ¼dahalesi ile taraflar adliye dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. Hamza ve Ä°srafil KaÅŸÄ±kÃ§Ä±â€™nÄ±n yakÄ±nlarÄ± ve arkadaÅŸlarÄ± adliyenin arkasÄ±nda Mustafa Kemal Caddesi Ã¼zerindeki Ã§ay bahÃ§esine gitti. Grup burada oturduÄŸu sÄ±rada, iÃ§inde Fahri Keklikâ€™in adamlarÄ± olduÄŸu iddia edilen Ã¼Ã§ kiÅŸinin bulunduÄŸu 34 AS 569 plakalÄ± siyah Mercedes marka otomobilden, grubun Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. KaÅŸÄ±kÃ§Ä± kardeÅŸlerin arkadaÅŸÄ± Salih Hakyolu (38) gÃ¶ÄŸsÃ¼nden, BarÄ±ÅŸ GÃ¼ngÃ¶r (37) ise bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan Salih Hakyolu tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.

    KAÃ‡ARKEN KAZA YAPTILAR

    SilahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdikten sonra kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan Ã¼Ã§ kiÅŸi, cadde Ã¼zerinde seyir halindeki iki otomobile Ã§arptÄ±ktan sonra otomobillerini bir benzinliÄŸe bÄ±rakarak yaya olarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. Polis, olaydan bir gÃ¼n sonra saldÄ±rganlar Hasan Ã–zmen, Mihca AkÄ±ÅŸ ve Yusuf ErdoÄŸan ile azmettirici olduÄŸu iddia edilen Fahri Keklikâ€™i gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Adliyeye Ã§Ä±kartÄ±lan ÅŸÃ¼pheliler, tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â
    Olayla ilgili soruÅŸturmayÄ± tamamlayan Anadolu Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, ÅŸÃ¼phelileri azmettirdiÄŸi iddia edilen Fahri Keklik (38) hakkÄ±nda, â€˜kasten Ã¶ldÃ¼rmeye azmettirmeâ€™ suÃ§undan mÃ¼ebbet, â€˜kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s suÃ§una azmettirmeâ€™ suÃ§undan ise 9 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenirken, saldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi otomobilden silahÄ± ateÅŸlediÄŸi iddia edilen Mihca AkÄ±ÅŸ (20) ile otomobilde bulunan Hasan Ã–zmen (22) ve Yusuf ErdoÄŸan (21) hakkÄ±nda ise, â€˜Kasten Ã¶ldÃ¼rmeâ€™ suÃ§undan mÃ¼ebbet ve â€˜kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼sâ€™ 9 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.
    AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™ne gÃ¶nderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardÄ±ndan ÅŸÃ¼phelilerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlanacak.

    Etiketler: Cinayet , Kartal Adliyesi , iddianame , mÃ¼ebbet , son dakika
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