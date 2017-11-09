Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Adliyede kadın avukata saldıran sanığa 31 bin TL ceza

    Adliyede kadın avukata saldıran sanığa 31 bin TL ceza

    İsmail SAYMAZ
    09.11.2017 - 09:43 | Son Güncelleme:

    Üç yıl önce, öz kızına istismarda bulunduğu iddiasıyla 18 yıla mahkum edildiği için duruşma çıkışı kızının avukatını “O... seni geberteceğim” diyerek saçlarından sürükleyen E.A. adlı muhtara ‘yaralama, tehdit ve hakaret’ suçlarından 31 bin 200 TL para cezası verildi.

    İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Şubat 2014’te görülen yargılamada, o tarihte 17 yaşında olan kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 56 yaşındaki E.A., 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Adliyede kadın avukata saldıran sanığa 31 bin TL cezaE.A., duruşma çıkışı kızının avukatlarından Serap Kaya’yı görünce çıldırdı. Meslektaşlarıyla birlikte karar metnini okuyan Kaya’nın üzerine yürüyen E.A., “O..., seni geberteceğim!” diye bağırdı. Kaya’nın saçını kavrayan E.A., beline vurduğu kadın avukatı yerlerde sürükledi. Kaya araya polislerin girmesi sayesinde E.A.’nın elinden kurtuldu. E.A., ifadesinde, avukatın kendisine gülmesi üzerine şuurunu kaybettiğini ileri sürerek, “Ne yaptığımı hatırlıyorum” dedi.

    E.A.’ya ‘görevli memuru yaralama, hakaret ve tehdit’ suçlarından dava açıldı. İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ne görülen yargılama, 3 Kasım’da bitti. Mahkeme; üst sınırdan ceza vererek, ‘yaralama’ suçundan 8100 TL, “Seni geberteceğim” diye tehdit ettiği için 8100 TL, “O...” diye hakaret ettiği için 15 bin TL para cezasına mahkum edildi. Cezaların 24 taksitte ödenmesi kararlaştırıldı.

    Etiketler: istismar sanığı , avukata saldırı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri